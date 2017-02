LAHTI (VG) Maiken Caspersen Falla (26) fikk i kveld sin andre gullmedalje i ski-VM. Men hun er ikke garantert plass på stafettlaget torsdag.

– Maiken står på blokka, er det lengste dametrener Roar Hjelmeset kan strekke seg når VG spør om Norges største VM-helt til nå skal gå stafetten.

– Hun har gått gode løp her, og når du har tatt to VM-gull, så er du med i vurderingen, fortsetter landslagstreneren og sier at de avventer tirsdagens 10 km før de tar ut laget til stafetten torsdag.

Først var Maiken Caspersen Falla suveren på sprinten torsdag, så var Maiken og Heidi Weng i særklasse på søndagens teamsprint.

Det var lenge usikkert hvem Maiken Caspersen Falla skulle få med seg på lagsprinten. Under et døgn før start ble det klart at Heidi Weng fikk sjansen, etter at Ingvild Flugstad Østberg bidro til norsk gull – sammen med Falla – i 2015-VM.

Søndag kveld fikk Weng og Falla stå på det øverste trinnet på pallen i Lahti, mens de hørte nasjonalsangen.

Fallas utrolige gullrekke

Ikke minst har Maiken Caspersen Falla en utrolig rekke de siste tre årene:

o Sotsji-OL 2014: Gull i sprint.

o Falun-VM 2015: Gull i teamsprint sammen med Ingvild Flugstad Østberg og bronse i individuell sprint.

o Lahti-VM 2017: Gull i sprint og gull i teamsprint.

Norge har til nå tatt tre av tre mulige gull i Lahti. Ikke siden Russland tok rent bord i Trondheim-VM for 20 år siden, har én nasjon tatt alle VM-gullene.

Norge tok fem av seks gull i VM for to år siden og fire av seks i Sotsji-OL 2014. Både i VM 2011 og VM 2013 tok Norge fem av seks mulige gull.

– Prioriterer kanskje mer enn andre



På spørsmål fra VG om hvordan hun klarer å finne mesterskapsformen år etter år, svarer Falla:

– Jeg prioriterer, jeg prioriterer kanskje mer enn mange andre. Selv om jeg ikke liker det, står jeg over skirenn. For eksempel gikk jeg ikke hele Tour de Ski. Jeg vet hvor grensen for kroppen min går. Det er viktig å kjenne kroppen din. Jeg vil vite hva som er best for meg.

Maiken Caspersen Falla vil ikke rangere sine to gull i Lahti, men sier:

– Det er veldig forskjellig å gå for Norge som lag og for bare sine egne sjanser individuelt. Jeg føler på det.