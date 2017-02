Her får Iversen mamma-klemmen han trengte

LAHTI (VG) Emil Iversen (25) fikk først trøst av pappa Ole-Morten etter lagsprint-tabben. Deretter ventet det han trengte aller mest: En klem fra mamma Unni.

– Det er godt å ha foreldrene her. Det betyr alt. Nå skal jeg også gi mamma en klem, sa Emil Iversen etter skuffelsen på dagens VM-øvelse i Finland.

Klem-garanti



Iversen ble midtpunktet på lagsprinten etter å ha hatt enten gull- eller sølvmedalje innen rekkevidde like før oppløpet. 25-åringen falt etter en krasj med finske Iivo Niskanen. I stedet rakk både Russland og Italia kapre de to gjeveste medaljene. Finland tok bronsen, mens Norge fikk den sure fjerdeplassen.

På VGs spørsmål om hva som kan få opp humøret hans nå, er han ikke i tvil. Det er en skikkelig mamma-klem.

– Nei, det har han ikke sagt? Det er litt på tull da. Men han skal få det, sier mamma Unni Hovdal Iversen til VG.

– Hvordan skal dere trøste ham nå?

– Vi skal gjøre som vanlig. Men Emil klarer dette selv.

– Hvordan har han det nå?

– Han har det kjempetøft. Han føler han har sviktet Johannes (Høsflot Klæbo) som hadde en kjempedag. Emil klarer å reise seg fra dette her, sier Iversen.

– Stolt av meg uansett



Også pappa Ole Morten Iversen er på plass i Lahti. Han fulgte sønnen om mulig på enda nærmere hold enn moren, i kraft av sin rolle som landslagstrener for de svenske langrennsdamene.

Han var en av personene Emil Iversen møtte først og brukte tid på å trøste guttungen. Han sier det var tøft å se sønnen i den situasjonen han havnet i.

– Jeg var lei meg og felte noen tårer. Han sa at han var stolt av meg uansett, forteller Iversen junior om møtet med faren.

– Gikk til helvete



Ole Morten Iversen forteller at sønnen var «deppet, lei seg og fortvilet».

– Emil er knekt, og det er kanskje ikke så rart.

– Han tapte gullet for Norge, og det er klart at han tar det tungt. Men sånn er det. Det er bare et skirenn. Det går over, sier Iversen til VG.

Ole Morten Iversen måtte også tåle å se at de svenske damene havnet på fjerdeplass på lagsprinten. På spørsmål om dette var «stang ut», svarer han følgende:

– Stang ut er å si det pent. I dag gikk det til helvete. Det var en dårlig dag. Jeg er skuffet og lei meg. Det er bare et skirenn tross alt. Det er lov å være skuffet, mn jeg skal klare å snu det, sier han.