Her er Klæbo-teknikken som forbløffer eksperten

LAHTI (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) erkjenner at hans «nerdete» side står bak motbakke-teknikken som gir ham farten ingen foreløpig klarer å henge med på.

20-åringen fikk vist frem den spesielle motbakke-teknikken i klassisk stil for verdens ski-publikum under gårsdagens lagsprint, som endte med den sure fjerdeplassen etter Emil Iversens fall før oppløpet.

Men Klæbo leverte strålende på sine etapper. Teknikken han benyttet seg av for å riste av seg konkurrentene fikk ikke mye oppmerksomhet. Helt inntil NRK-ekspert Fredrik Aukland viet deler av kanalens VM-sending i går kveld til å vise seerne hvordan Klæbo utvikler langrennssporten til det bedre.

«Spesielle» samtaler med morfaren



Teknikken har han utviklet i partnerskap med sin morfar, en av Klæbos viktigste støttespillere gjennom sin korte karriere.

– På akkurat de tingene er jeg ganske nerdete, vil jeg påstå. Når jeg og morfar sitter og snakker sammen på telefon kan det virke spesielt for de som sitter rundt. Jeg er lidenskapelig interessert i dette, og det å være med å utvikle og gjøre noe nytt, det fascinerer meg, sier Klæbo under dagens presseseanse i regi av utstyrsprodusenten Fischer i VM-byen Lahti.

– Aldri sett



Aukland er også fascinert, men mer av Klæbo som person.

– Johannes er en type som utvikler idretten. Han tar dette et steg lengre, sier han til VG.

Eksperten viser hvordan Klæbo benytter seg av teknikken når hellingen i bakken blir «ganske bratt». Klæbo tar diagonalgang-stilen videre til en løpende en.

– Vi har sett den typen tidligere – med det kjente Estil-rykket i Oberstdorf-VM (i 2005) og vi har sett Emil Jönsson løpe bakkene – men aldri sett en løper som løfter beinet så høyt bak kroppen som Johannes gjør. Noen av grunnen til at han gjør det er for å slippe glipptak. Han reiser overkroppen høyt opp. Da får han all kroppstyngde over skiene og det er lett å få feste, sier Aukland.

Diskuterer og tester



Han er snar med å påpeke at det er en «irrasjonell bevegelsesform» fordi energien går opp og ned i stedet for fremover i bakken.

– Men for Johannes har dette vært effektivt og jeg tror det Johannes gjør nå er noe andre kommer til å ta etter ham – i hvert fall på sprintlangrenn, sier Aukland.

Klæbo forteller at teknikk-varianten ikke er noe plutselig innfall. Han kan sitte og diskutere med morfaren lenge. Deretter venter testing av ideen på ski. Det trenger ikke stemme med en gang heller.

– Men vi synes det var en spennende idé og det funket bra. Det kostet lite for meg. Da ble det en metode å bruke på stort sett all skigåing, sier Klæbo.

– Fremtidens mann



Aukland slår også fast at teknikken er krevende. Fordi man løper og ikke går på skiene. Dermed mister man en glidfase. Aukland sier man må beherske bakken, vite hvordan og når man skal gjøre det.

Kom du til bunns i hvordan han har utviklet den?

– Han sier han har tenkt mye på det. Jeg pratet med Johannes i forbindelse med kveldssendingene og han er veldig bevisst på det, hvor i bakken han gjør det og han har trent lenge på det. Dette er en del av hans måte å bli bedre enn konkurrentene på og det vitner om at han er en fremtidens mann i internasjonal langrenn, sier Aukland.