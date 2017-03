Her er det nær «å svartne» for Weng

LAHTI (VG) Sølvvinner Heidi Weng (25) hadde så store pusteproblemer den siste kilometeren før oppløpet at hun trodde det skulle «svartne» på målstreken.

25-åringen forteller om en svært dramatisk siste kilometer for egen del når hun stiller på den internasjonale pressekonferansen etter sitt eget sølvløp.

– Den siste kilometeren var et «helsike» for meg. Jeg trodde jeg skulle svime av, fikk ikke puste og måtte konsentrere meg for å klare det. Men jeg klarte å kjempe, sier Weng.

Jenta fra Enebakk sier hun ikke vet hvorfor hun får pustebesvær, men har opplevd det flere ganger før. Hun trekker blant annet frem et renn på Lillehammer for to år siden hvor noe lignende skjedde.

– Det er kjempeubehagelig. Det var nesten så jeg trodde det skulle svartne for meg på oppløpet. Men jeg skulle ikke tape, sier hun.



Weng forklarer pusteproblemene. Saken fortsetter under.



Tenkte på Krogh og Northug



Tankene gikk til Finn Hågen Krogh (anker-helt på stafetten i går) og Petter Northug. Sistnevnte har en helt egen evne til å gå i kjelleren, og beviste det for alle da han gikk inn til femmilsgullet i Falun for to år siden.

– De to gir seg ikke og har et sterkt hode. Denne gangen tenkte jeg på dem. Men det var kjempeubehagelig. Jeg var redd det skulle skje, fordi det har skjedd før. Det er kjempeskummelt. Men jeg fikk medalje da, sier Weng – og trekker frem et aldri så lite smil fra podiet.

– Petter har et hode alle kan drømme om. Når jeg rett og slett ikke fikk puste der, tenkte jeg at «jeg skal ikke gi meg, det får gå til det stuper».

– Forferdelig



Hun ble nødt til å svare svenske journalister på grunn av situasjonen der Charlotte Kalla knekte staven kort tid før mål. Men Kalla gir ikke Weng skylden. Også Weng mener svensken var skyld i uhellet selv.

Deretter tok Weng seg tid til å hylle skiene sine, og takket og bukket for at værgudene hadde servert henne kulde og faste fristilsløyper i dag. Weng sier hun i utgangspunktet «hater» å gå så langt, men at føret var det beste som kunne skje henne.

At hun til slutt ikke hadde sjanse til å slå Marit Bjørgen synes hun var rettferdig. 36-åringen hadde tross alt loset feltet gjennom hele løpet. Selv om det var nært «svart» i hodet hennes slo hun Astrid Uhrenholdt Jacobsen med en solid spurt de siste hundre meterne.

– Det var uaktuelt å tape. Jeg hadde ikke kontroll fordi jeg ikke fikk frem foten. Jeg klarte ikke tenke heller. Det var helt forferdelig, sier Weng – som var noen centimetere foran lagvenninne Jacobsen, som tok bronsen.

Trengte oppturen



For Weng var et individuelt sølv en solid opptur. Hun har riktignok to gull fra både lagsprint og stafetten, men for egen del har det ikke klaffet helt for det som var verdens beste kvinneløper i verdenscupen frem til VM.

– Jeg hadde ingen forhåpning og forventninger. Jeg har gått alle skirenn her og er lei og sliten av Lahti. Jeg så på flybilletter hjem i traileren. Jeg hadde lyst til å gå (rennet), men lyst til å komme meg hjem i dag, sier Weng.

– Heldigvis ble det bra til slutt. Jeg trengte oppturen i dag. Men det er mange gode skiløpere. Det er vanskelig å få medalje i mesterskap, så jeg er veldig fornøyd, sier Weng.