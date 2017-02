Gråtende Weng hyller Falla etter nytt VM-gull: – En drøm å gå med Maiken

LAHTI/OSLO (VG) Heidi Weng (25) og Maiken Caspersen Falla (26) tok gull på lagsprinten i VM. Det er sistnevntes andre på bare tre dager i Lahti.

Det var lenge usikkert hvem Maiken Caspersen Falla skulle få med seg på søndagens lagsprint. Under et døgn før start ble det klart at Heidi Weng fikk sjansen, etter at Ingvild Flugstad Østberg bidro til norsk gull under VM i 2015.

Valget til trener Roar Hjelmeset viste seg å være helt rett, for ingen var bedre enn den norske duoen. En bunnsolid innsats fra Weng på alle hennes tre etapper ga Caspersen Falla muligheten til å spurtslå russiske Natalja Matvejeva i en dramatisk kamp om gullet, mens USA tok bronsen foran Sverige.

– Det er en drøm for meg å gå med Maiken. Hun er så sterk i bakken. Da hun kom over målstreken, begynte jeg å gråte, sier Falla i et intervju med Det internasjonale skiforbundet.

Weng viste klasse

Tempoet til de norske jentene var høyt fra første stavtak. Weng, sammenlagtlederen i verdenscupen, viste hvilken enorm kapasitet hun besitter ved å mørne konkurrentene gjennom tre intervaller på rad.

Fra en posisjon i tet, løp nærmest Weng opp bakkene.

– Heidi er fantastisk. Jeg visste at hun aldri ville gi opp, roser Caspersen Falla.



VANT: Maiken Caspersen Falla spurtet inn til VM-gull på lagsprinten. I målområdet ventet en overlykkelig Heidi Weng. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Norsk-russisk oppgjør

USA, Tyskland, Sverige og Finland holdt lenge følge, men etter hvert utviklet lagprinten seg til å bli et rent norsk-russisk oppgjør.

Det betydde et oppgjør mellom Natalja Matvejeva og Caspersen Falla på den aller siste etappen. 1,4 kilometer ville avgjøre gullkampen, og den norske 26-åringen visste hvor hun skulle sette inn rykket: I den aller siste bakken.

Med en vanvittig tempoøkning distanserte Caspersen Falla den russiske 30-åringen fullstendig. Inn på oppløpet var hun fullstendig overlegen, og kunne tidlig se Weng komme jublende imot henne i målområdet.

Topp fem:

1. Norge. 2. Russland. 3. USA. 4. Sverige. 5. Finland.