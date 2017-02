«Frekk» Sundby-taktikk kan ha reddet VM-reservens pallplass

OTEPÄÄ/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) er i praktslag og knuste konkurrentene før VM braker løs om bare fire dager.

32-åringen tok kommandoen fra start til mål på dagens meget tøffe 15 kilometer intervallstart i Otepää-løypene. Differansen ned til nærmeste konkurrent var fem sekunder på åpningspunktet. Sundby fortsatte å øke avstanden til samtlige utover i løpet. Da Røa-løperen krysset målstreken var det 37,1 sekunder ned til finske Iivo Niskanen på andreplass.

– I dag var jeg i veldig god form. Og så hadde jeg fantastiske ski. Jeg sa til smøreren min at vi får dele disse premiepengene her, sier Sundby til NRK, og forteller om et løp som nesten minnet mer om en tremil – føret tatt i betraktning.

Taktisk manøver



FOKUSERT: Martin Johnsrud Sundby i løypene i Otepää søndag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

VM-reserve Hans Chister Holund ble nummer tre, slått med 49,1 sekunder av lagkameraten. Niklas Dyrhaug – vraket til tremila i VM – tok fjerdeplassen, mens Matti Heikkinen ble nummer fem.

Duellen om den siste pallplassen var naturligvis spennende hele veien inn. Finske Matti Heikkinen fikk uventet fordel ved at han fikk følge Sundby store deler av løpet.

Men at Sundbys eget storløp banet vei for Heikkinen på pallen fikk han sekunderinger på. Dermed bremset han opp, og lot finnen dra duoen inn mot mål. Det kan ha berget Holund tredjeplass. «Selvfølgelig» sier Sundby på spørsmål om han var klar over situasjonen.

– Jeg fikk vite at Matti kjempet mot våre gutter. Da skal ikke Matti dras opp på pallen, sier Sundby til NRK – som dermed følte seg helt trygg på sitt eget seiersløp, til tross for at han roet ned sin egen fart de siste kilometerne.

Enden på visa ble i hvert fall at både Holund og Dyrhaug havnet noen små sekunder foran Heikkinen i mål.

Herjet fra start



For Sundbys del startet rennet på best mulige vis. Publikum fikk nemlig en pekepinn på hvem som skulle stå helt øverst på pallen allerede ved 2,5 kilometer.

Fra Sundby i tet skilte det bare 5-6 sekunder ned til Simen Hegstad Krüger på andreplass. Deretter fulgte flere norske, blant annet Emil Iversen, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Niklas Dyrhaug.

Inn mellom de fem norske på den foreløpige resultatlisten hadde finske Iivo Niskanen sneket seg inn, og pekte seg ut som den største utenlandske trusselen mot norsk seier.

Holund med sterk avslutning

Men drøyt halvveis inn i den 15 kilometer lange øvelsen var flere hektet av. Krüger og Iversen slet. Kun Tønseth, Dyrhaug, Holund og Niskanen klarte å holde en viss følge med ledende Sundby.

Dermed skulle det hele avgjøres den siste halve milen.

Der var Sundby sterkest. Opp til 12,5 kilometer ledet Sundby med 33,9 sekunder på Niskanen. Det siste strekket mot mål ble i realiteten en parademarsj for Røa-løperen.

Kampen om de siste pallplassene stod mellom Dyrhaug, Holund og Niskanen. Der var det først finnen og deretter Holund som leverte den sterkeste avslutningen. Dermed ble det tre norske på topp fire-listen i generalprøven før mesterskapet.

– Jeg gikk bra og viste at jeg er i god form. Det er godt å få til et bra løp nå også. Det lover godt før neste uke, sier Niklas Dyrhaug i pressesonen etter løpet. Han kaller dagens renn «en krig».

– Det er sjelden man går i så tøffe forhold. Det er «slingrete» og bløtt. Du får ingen godfølelse når du går. Det blir mer kjemping og du prøver å finne en form for flyt i ekstremt tunge forhold, beskriver Tydal-gutten.

Resultatliste 15 km, menn:

1. Martin Johnsrud Sundby, Norge: 40:38,2

2. Iivo Niskanen, Finland: +37,1

3. Hans Christer Holund, Norge: +49,1

4. Niklas Dyrhaug, Norge: +55,3

5. Matti Heikkinen, Finland: +58,1

Øvrige nordmenn:

8. Sjur Røthe, Norge: +1:03,5

9. Didrik Tønseth, Norge: +1:14,5

10. Emil Iversen, Norge: +1:27,1

28. Simen Hegstad Krüger, Norge: +2:23,8