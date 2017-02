Folket har mistet troen på Northug-gull i dag

Kun 4,8 prosent tror Petter Northug (31) tar VM-gull på sprinten i dag. Og folket får støtte av ekspertene.

Han har for vane å levere under verdensmesterskapene, men denne gangen virker det som at det norske folk har mistet troen på Petter Northug.

I en undersøkelse Infact har gjort for VG svarer kun 4,8 prosent at de tror Northug tar gull på dagens sprint.

Flertallet, 19,4 prosent, tror han bli utslått i kvartfinalen. Nesten 14 prosent tror på medalje, mens 13 prosent ikke en gang tror at trønderen klarer å ta seg videre fra prologen.

– Ikke null prosent

– At bare 4,8 prosent tror på gull forteller meg at vi har et langrennskyndig folk. For det er så stor sjanse han har, sjansen er ikke null prosent, men den ligger akkurat der, sier Åge Skinstad til VG.

Den tidligere sportssjefen i Norges Skiforbund skal være ekspertkommentator for Eurosport under VM. Han anser alle de norske løperne pluss Sergej Ustjugov og Federico Pellegrino som de sterkeste medaljekandidatene.

– På papiret er Petter Northug det svakeste kortet vårt, og det er en posisjon han aldri har vært i før, sier Skinstad.

Oddvar Brå vil ikke avskrive Northug, selv om han ser dystert på gullmuligheten.

– I utgangspunktet skal ikke Northug ha sjanse på sprinten, men så er det Northug da! Samtidig er det vel ei løype som passer ham greit hvis han kommer i posisjon. Da finnes det muligheter for en bra plassering. Men han er nok sjanseløs på gullet, sier Brå til VG, og legger til:

– Men som sagt er det Northug vi prater om. Nå har han tatt beslutningen om å gå to distanser, og det tror jeg kan føre til at han slapper litt av også – nå har han det å forholde seg til. Han slipper å bruke energi på å kvalifisere seg.

Tror på Sindre Skar

Anders Aukland tok VM-gull på stafetten i 2003 og har også to VM-sølv. Han er helt i villrede når det kommer til Northugs sjanser i dag:

– Ja, det er nok høy odds på Petter. Han er jokeren her, alt kan skje. Løypen har noen krappe svinger og stor fart inn mot stadion, det siste kan kanskje favorisere en tung løper, sier Aukland til VG.

– Hvem tror du vinner sprinten?

– Jeg synes Johannes Høsflot Klæbo har hatt en utrolig sesong. Men jeg svarer Sindre Bjørnestad Skar, han er en lokal gutt fra Bærums Verk, det er min favoritt, sier Aukland.

Etter lørdagens sprint i Otepää sa Petter Northug dette om torsdagens VM-sprint i Lahti:

– Jeg tror på gull i VM, ellers hadde jeg ikke vært her.

– Jeg er en av favorittene hvis jeg har dagen, og det er litt fastere forhold enn her i Otepää, sa han.



PS! Folket har større tro på at Marit Bjørgen blir VM-dronning i Lathi. 32,9 prosent av de spurte tror veteranen tar tre av fem mulige gull de kommende ukene. Første mulighet kommer altså på sprinten i dag.