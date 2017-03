Flugstad Østberg vraket seg selv

LAHTI/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) ble vraket til stafetten og får heller ikke gå lørdagens 30-kilometer.

– Ingvild går ikke. Hun føler at hun ikke er der hun ville være og mente selv at 30 kilometer fri teknikk ikke var noe hun hadde troen på, ergo skal hun ikke gå. Men det er moro at Ragnhild (Haga) skal få prøve seg på denne distansen, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Haga får sjansen sammen med Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen på morgendagens 30-kilometer.

Østberg tok vrakingen til stafettlaget tungt og kalte det sin største nedtur i skikarrieren.



– Hadde hun villet gå, så hadde hun fått gått. Men en må være klar også for å gå. Uansett ville det blitt en totalvurdering, sier Hjelmeset.

På dagens pressetreff fortalte Hjelmeset at landslagsledelsen har «hatt mange fine samtaler med henne i går».

– Ikke vraket



Landslagstreneren går ikke med på at Flugstad Østberg er vraket.

– Dere snakker om vraking. Det er noe vi gjør med gamle biler, det er ikke Ingvild. Hun kommer sterkt tilbake og det er vi alle helt sikker på. Hun var ikke forberedt på dette, men alle må være forberedt på alle scenarier. En må takle det å ikke være en del av det oppsatte laget, sier Hjelmeset og understreker at han respekterer Flugstad Østbergs valg.

Ragnhild Haga er naturlig nok glad for at hun endelig får sjansen i VM.

– Jeg har gledet meg veldig over innsatsen til de andre jentene. Jeg er takknemlig for at Ingvild ga meg denne sjansen til å gå i morgen. Det står respekt av det valget hun tok. Jeg gleder meg veldig til å gå. Hun tenker også på meg og lagvenninnene som er klare for å gå, sier Haga som har som mål å bli blant de 10 beste i morgen.

– Jeg gråt av glede i går. Roar (landslagstrener Hjelmeset) må takle mye, for vi jentene gråter fordi vi er både glade og lei oss. Det er så tett i dette laget, forteller Haga til NTB.

Har ingen forventninger



Marit Bjørgen har tre VM-gull fra Lahti allerede, og hun er favoritt også på 30-kilometeren. Selv peker hun på Heidi Weng, Krista Pärmäkoski og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som tøffe utfordrere. Weng føler seg som alt annet enn favoritt, til det er ikke formen god nok.

– Jeg har ingen sykt høye forventninger til den. Jeg har som regel ikke gjort det så bra på tremil før. Jeg får gjøre mitt beste, og så får det gå som det går. Jeg har hatt en veldig bra sesong, men ikke følt at det har gått så bra her i VM, sa Weng til NTB etter stafettgullet.