LAHTI (VG) FIS’ dopingekspert Rasmus Damsgaard er klar på at forstøver hører hjemme på et sykehus og ikke blant skistjerner – som det norske VM-laget.

– Hvis du har behov for å bruke forstøver, bør du holde deg hjemme og ikke delta i konkurransene her, mener Damsgaard.

I dette intervjuet er dansken også klar på:

* Det er fortsatt mulig å dope seg, og da er det trolig også noen som gjør det.

* Doping under selve VM gir så små fordeler at man like gjerne kunne droppe dopingprøver under mesterskapet.

* Damsgaard forteller VM-legene alt han vet om hvilke analyser som kan gjøres nå – han vil ikke holde noe hemmelig.

* Petter Northug skal vite at gode russere er testet like bra som han utenfor konkurransene.

* Hvis han ser utøvere med mistenkelig blodprofiler, ber han om reanalyse av tidligere prøver fra disse.

Rasmus Damsgaard er en hyggelig, litt distré danske, som selv sier at «jeg kan ingenting om skisport», og som rapporterer direkte til styret i det internasjonale skiforbundet FIS.

Enkelt fortalt er det han som har ansvaret for at skiløperne ikke doper seg hele året – bortsett fra under selve VM, da det er Finlands antidopingbyrå som skal teste løperne.

Kritisk til forstøvere



– Jeg mener simpelthen at bruk av forstøverapparat hører hjemme på sykehus, sier Damsgaard.

Han bedyrer at han ikke har fulgt særlig med på debatten som har foregått i Norge og heller ikke lest granskingsutvalgets rapport.

– Hvis du har behov for å bruke forstøverapparat, så skal du ikke konkurrere, mener dansken.

Han sier at han som lege er moralsk forpliktet til å få syke mennesker friske.

– Men jeg vil gjerne vitenskapelig dokumentasjon på at noe er beskyttende før vi bruker.

– Men det er ikke mot reglene å bruke forstøver?

– Nei, det er det ikke – så sant den ikke drives med ren oksygen, og det tror jeg heller ikke at det kommer til å bli. Ikke før vi eventuelt får WADA med på det. Men hvis det er nok eksperter som mener at det er uetisk og som kan komme med bevis på at det kan ha uheldige konsekvenser for idrettsutøverne, så må endringer til.

– Du mener av helsemessige årsaker?

– Ja, jeg mener at dette kan være både av etiske årsaker og helsemessige. Hvis man med sikkerhet kan si at bruk av nebulisator over lang tid, selv om det er bare med saltvann, sliter på kroppen og senere kan gi sykdom, så vil det være en vitenskapelig dokumentasjon. Men min begrunnelse er rent etisk og går på at forstøver hører hjemme på et sykehus. Hvis du har behov for å bruke forstøver, bør du holde deg hjemme.

Om testing av russere

Rasmus Damsgaard sier at han arvet et godt system etter profilerte karer som Bengt Saltin og Inggard Lereim.

– Siden 2008 har vi hatt et massivt «utenfor-konkurranse-testing»-program.

– Jeg kan garantere VGs lesere og skiløperne at vi har gjort det som er mulig for å teste de som er med i VM best mulig, så riktig som mulig, på så riktig tidspunkt som mulig, og med mest mulig riktige analyser.

– Og det betyr?

– Det betyr når en nordmann står på pallen, så kan han kikke på russeren som ble nummer én og si at russeren gjennomgikk samme antidopingprogram som meg. Det gjelder uansett om det er Petter Northug i Trondheim, Therese Johaug i Oslo eller en russer i Rybinsk.

– Men nå er russere suspendert på grunn av det som skjedde i Sotsji-OL?

– Ja, og vi i FIS har ikke noe ansvar for det som skjer i OL. Da er det IOC som styrer. Så det kan jeg ikke uttale meg om.

Om EPO-hullet

Det er nå omtrent tre år siden sist en kjent langrennsløper ble tatt for doping. Det var Johannes Dürr.

– Det er lenge siden russiske langrennsløpere er tatt i doping. Det skjedde rundt 2009-2010, da vi i FIS oppdaget at det var et hull i EPO-testingen. Flere utøvere slapp nok unna på grunn av det, uten å vite at de var så heldige. Det handler om at EPO-testen bare kunne avsløre to farmasøytiske EPO-typer, mens det fantes over 100 EPO-typer som man ikke kunne kjøpe på apotek, og som du derfor kunne ta uten å bli avslørt.

– Vi i FIS tok saken til WADA og fikk tettet det hullet.

– Tror du noen doper seg i VM?

– Muligheten for å dope seg er stadig til stede, uansett hvor rigid og robust system vi lager, så vil det alltid være mulig å jukse. Sport er et speil av virkeligheten, der alle forsøker å finne huller. Det er umulig å utelukke at det skjer.

– Hvis det kan skje, så skjer det nok også.

Om VM-testing

Rasmus Damsgaard mener at de like gjerne kunne ha droppet dopingtester i selve VM.

– Gjennom «utenfor-konkurranse-testingen» har vi klart å gjøre at utbytte av å dop seg er lite. Du kan selvfølgelig ta en mikroinjeksjon av EPO eller noe sånn, men trolig vil resultatet være mer påvirket av smører-jobben eller hvordan du har sovet om natten.

– Så du vil droppe VM-testing?

– Nja, det vil kanskje gi et dårlig signal mot offentligheten. Men det er den jobben som vi gjør utenom mesterskapene som er viktigst.

– Hvordan skal du så dope seg i 2017, uten å bli tatt?

– Tja, det beste jeg kan tenke meg er å kombinere mikroinjeksjon med EPO med blodtransfusjon og fortynnelse av eget med saltvann å for å skjule dopingbruken. På den måten er det kanskje ikke så lett for soss å oppdage det i blodprofilen. Men så snart vi ser noe mistenksomt, vil vi følge den løperen ekstra nøye i tiden fremover.

– Skjer noe som dette i dag?

– Vi vet i hvert fall at det kan skje. Men det krever mye arbeid og mange mennesker. Og mange mennesker betyr at det er større «fare» for at noen vil sladre. Det ryktes at det har forekommet bruk av denne «trippelen», men vet ikke om det ennå er bevist.

Om langrenn som ren sport

Dagen før ski-VM startet, fortalte Rasmus Damsgaard til alle VM-legene hva de kunne teste for under dette mesterskapet.

– Jeg mener at det er bedre å gjøre det på den måten. Jeg bryr meg ikke om å overraske. Jeg vil ikke holde ting hemmelig. Jeg tror den preventive virkningen er bedre av å fortelle åpent hva vi kan analysere for og finne i 2017.

– Hvis du vil se idrett med minst mulig doping, skal du se på sykling og langrenn, mener Rasmus Damsgaard.

– Vi i skiidretten er litt heldige fordi det er få disipliner og fordi de fleste landene er vestlig orienterte. Vi er ikke spredd ut over hele kloden, som friidrett, som har en atskillig mer trøblete jobb, av logistiske årsaker. Det er ikke så lett å komme til Ukraina, Marokko, Tunisia, Kenya …

– Men ski har Russland?

– Ja, og vi tar i stor grad med dopingprøvene hjem derfra og analyserer her i vesten. Det er ingen tvil om at FIS har det beste eller nest beste dopingprogrammet i verden, mener Rasmus Damsgaard.

Den norske VM-legens svar

– Vi tenker at forstøverapparat er en god måte å behandle luftveier som er irriterte etter å ha gått skirenn, sier Petter Olberg, som er lege for det norske langrennslandslaget.

– Både vi og fagmiljøet og granskingsutvalget til NSF er ganske tydelige på at det er uproblematisk.

– Hvilken signaleffekt gir det, for eksempel til barn?

– Lungespesialisten Kjell Larsson har sagt at det ikke er alt toppidretten gjør som breddeidretten skal følge. Dette handler om informasjon.

– Hva bruker dere i forstøver-apparatene?

– I hovedsak saltvann, men noen bruker også medikamenter. Noen bruker medisiner i forstøverne fordi de har god erfaring med det og har gjort det i lang tid.

Mer om den norske VM-legens syn kan du lese i denne VG-artikkelen.