Falla-kjæreste røpet hemmeligheter:  – Nå har han overgått seg selv!

LAHTI (VG) Maiken Caspersen Falla (26) smiler fra øre til øre når hun snakker om gullfesten hennes i Finland. Men når VG konfronterer henne med kjærestens tribune-avsløringer blir hun flau.

Falla røper at det kan bli en aldri så liten oppvask på kammerset etter at han røpet flere hemmeligheter i forholdet deres.

Kristian Hågen Aune kunne blant fra tribuneplass avsløre at sprintkulen som hun vant i fjor – beviset på at hun var 2015/2016-sesongens beste i sprint – ligger i en bod, mens gullet fra OL i Sotsji ligger i en plastpose inne på et kontor.

– Ja, han har rett i det. Han er samboeren min så han har mer kontroll på sakene mine enn meg selv, sier Falla til VG.

Kakekrig?



Men det var ikke over der. Kjæresten delte også med VG at paret «er det mest kjedelige i hele Oppland når det gjelder drikke». Han røper blant annet at de to kan ta et glass vin til maten, «men at de begge ellers er som 97-åringer». Deretter blir Falla litt mer flau.

– Ja, han har virkelig slått på stortromma i dag. Jeg er ikke enig i det altså. For en raring han er. Hvor kom det fra? Jeg synes ikke vi er det kjedeligste paret i Oppland. Jeg synes vi er ganske festlige jeg, sier Falla, og allerede der har hun begynte å rødme litt mer.

Avslutningsvis røper Aune at Falla kan sitte i sofaen i flere timer og se på TV-programmet «Kakekrigen» (bakeprogram på kanalen FEM).

– Nå har han virkelig overgått seg selv! Jeg har aldri sett på «Kakekrigen» i seks timer. Det ser jeg bare på når det ikke er annet å se på, sier Falla – og bryter ut i latter.

Hjem med tre gull



26-åringen fikk nok en fantastisk dag i sporet i Lahti. Hun slo seg inn på stafettlaget på bekostning av Ingvild Flugstad Østberg og leverte så det holdt på sin etappe.

– Jeg hadde ikke trodd på dette. Det er helt rått, sier Falla.

Nå reiser hun hjem til Norge med tre gullmedaljer i bagasjen. Som forhåndsfavoritt leverte hun på sprinten for en uke siden. Hun gikk Norge inn til det første VM-gullet her i Finland. Deretter gikk både hun og Heidi Weng til topps på lagsprinten søndag. Stafetten kronet et fantastisk mesterskap for jenta fra Fetsund.

For nå er det nemlig slutt. Hun er den soleklare VM-prinsessen. Marit Bjørgen blir med all sannsynlighet dronning etter tremila lørdag. Den distansen skal ikke Falla gå. Akkurat nå har de like mange gullmedaljer (3).

– Jeg tar flyet hjem i morgen. Jeg gleder meg sykt til å komme hjem. Jeg er kjempefornøyd med mesterskapet. Nå skal jeg finne frem smågodt-posen og se tremila og kose meg, sier Falla.