Emil Iversen: – Det går ti år før skiforbundet tar meg ut til stafett

LAHTI (VG) Her forlater han NRKs studio og dagens siste forpliktelse. Søndag 26. februar ble en dag Emil Iversen (25) helst vil glemme.

Det så lenge ut til å gå mot VM-gull, men drømmen gikk i tusen knas. Senere på dagen ønsket han å reise hjem fra VM. Så snudde han, da han møtte norsk og svensk presse etter en svært spesiell dag.

Fallet på ankeretappen på lagsprinten, og fjerdeplassen som fulgte med, gjorde at en hjemtur føltes helt rett. Etter noen timer for seg selv og med sine nærmeste var han igjen klar for å kjempe om edelt metall igjen.

– Jeg har fått roet meg litt, snakket med Tor-Arne (treneren) og funnet ut at jeg skal tilbake til den herlige plassen Vierumäki. Det er så fint der, så jeg får bli der noen dager til, sier Iversen – og presser frem et litt skjevt smil, når han nevner skilandslagets base utenfor VM-byen Lahti.

Bakgrunn: Iversen «driter i» ledelsens hjemreisenekt

Massiv støtte

Han kunne sittet i NRK-studio med medalje rundt halsen – og møtt resten av pressen nede ved seremoniområdet i stedet – hadde det ikke vært for en liten, men helt avgjørende feil på ankeretappen. Iversen og makker Johannes Høsflot Klæbo hadde i kvalifisering, og senere fem finale-etapper, gjort omtrent alt prikkfritt. Det var bare avslutningen igjen.

Det endte med krasj i sporet med hjemmehåpet Iivo Niskanen like før oppløpet. Iversen innser at «dagen og drømmen går i dass» når han detter i snøen. Siden forløper de neste timene seg som en følelsesmessig karusell for mesterskapsdebutanten fra Meråker.

Iversen ble loset gjennom intervju på intervju på stadion. Han kritiserte seg selv for feilen. Og ble kritisert av finnene – til og med beskyldt for «å gråte som en unge» av en trener.

Nordtrønderen innrømmet at han bare ville hjem. Noe annet kom ikke på tale. Det understreket han igjen senere på dagen. I tillegg til samtalen med sin egen trener fikk han i tiden etter rennet, og opp mot sin siste presseseanse i går kveld, en enorm støtte.

– Det har vært fine timer. Jeg har fått masse støttende meldinger og fine beskjeder, sier Iversen.

Se video: Iversen faller fra VM-medalje på oppløpet

«Ti år» før ny stafettsjanse



Selv Petter Northug, som reiste hjem fra VM etter sprinten, la ut en film der han oppfordret kompisen til å fortsette mesterskapet.

– Det er mange som synes jeg er en bra kar og skiløper. De sier «stå på videre», at jeg må tenke på det jeg har fått til og at kommer det nye renn. Det er ikke mange idrettsutøvere som ikke har vært med på en nedtur eller to, sier han.

Nå er spørsmålet hva han får gå resten av mesterskapet. Han vil veldig gjerne gå 15 kilometeren med individuell start onsdag. Fredag er det stafett.

Han er aktuell for begge distanser, men hva er sjansen etter to VM-løp som ikke har endt med medalje? Med glimt i øyet slår han fast følgende.

– Det må gå ti år før skiforbundet tar meg ut til stafett igjen. Dette satt sine spor.

Sikkert ikke bare hos landslagsledelsen, men helt sikkert også hos Emil Iversen, som fikk en dag helt utenom det vanlige.