Ekspert: Gir Northug 50 prosent sjanse for å lykkes i VM

Anders Aukland er klar på at det ikke er trening som avgjør om Petter Northug (31) tar medalje i VM.

Aukland tok aldri individuelt mesterskapsgull i sin karriere. Men han tok VM-sølv på femmila i 2005. Den sesongen slet han med treningen i november og desember på grunn av et virus. Men det løsnet altså til VM. Han tror det samme kan skje med Northug.

– Det er ingen som vet når den gode dagen kommer. Man kan bare vente på den. Mye kan snu på to uker. Jeg har fortsatt tro på at Petter kan ta medalje i VM. Det han gjorde på sprinten i NM var positivt, sier Aukland til VG.

LANGRENNSKROPPEN: VM-debutant Petter Northug (t.v.) og veteran Anders Aukland snakket om sitt forhold til kroppen sin under ski-VM i Sapporo i 2007. Foto: Fredrik Solstad , VG

Det er femten dager til VM åpner med sprint i Lahti torsdag 23. februar. Tittelforsvarer Northug begynner å få dårlig tid.

– Fra nå og til VM så er det ikke treningen som gjør ham god, men om kroppen responderer på trening. Man kan ikke trene seg god på to uker, men man kan begynne og respondere på trening på to uker, sier Aukland – som selv er 44 år og kan det aller meste om langrenn og trening etter å ha konkurrert på toppnivå gjennom store deler av livet.

50 prosent sjanse



EKSPERT: Torgeir Bjørn, her fra en VG-reportasje i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

NRK-ekspert Torgeir Bjørn har fulgt Northug tett i hele år. Han mener i likhet med Aukland at sprinten i NM var positiv. Han tror også den jobben Northug har lagt ned fra juni til oktober – det vil si perioden frem til den mye omtalte treningssmellen etter en høydesamling – kan redde ham.

Fremover vil Bjørn tippe at skistjernen kommer til å bruke noen dager på restitusjon. Deretter ha noen treningsøkter med fart for å forberede seg på sprinten i Lahti.

Men at Northug skal finne formen er han usikker på.

– Han er jo over på reserveløsninger allerede, sier Bjørn, og tenker på at 31-åringen dropper et planlagt høydeopphold nå like etter NM.

– Det er 16 dager til sprinten. Det er 18 dager til tremila. 19 dager til lagsprint. Ser man på stafetten er det over tre uker. Det er en lang periode. Det er ikke mer enn 50 prosent sjanse for at han lykkes. Hadde mesterskapet begynt nå til uken, så hadde det ikke gått. Han har heldigvis et par uker ekstra på seg, sier Bjørn.

LANGLØPSKONGE: Anders Aukland (t.h.) vant Vasaloppet i 2004, etterpå møtte han kong Carl XVI Gustaf. Han ble den andre nordmannen til å vinne Vasaloppet etter Ole Ellefsæters seier i 1971. Foto: Nisse Schmidt , AFP

Får ikke vite før i VM



Aukland lader for tiden opp til Toblach-Cortina i Ski Classics kommende lørdag. Han har vunnet de fleste klassikerne; Vasaloppet, Birkebeinerrennt og Marcialonga. I 2003 ble han også verdensmester på stafett.

Han sier dette om det Northug leverte på 30 kilometer med skibytte, da han endte over tre minutter bak Martin Johnsrud Sundby i NM:

– Det kunne han levert uten et halvt år med trening.

Aukland og Northug var sammen i den norske VM-troppen i Sapporo i 2007. Der tok Northug sitt første gull, da han gikk Norge inn til seier som ankermann på stafetten.

– Om kroppen til Petter har kommet seg igjen, om den tåler det han gjør, det får vi ikke vite før i VM. Vi får håpe at kroppen hans er der igjen. Er det én som kan klare alt, så er det han, sier Aukland.

Rolige turer

Etter NM-helgen, med finaleplass på sprinten, 23. plass på 30 kilometeren og syvende beste etappetid på 2. etappen på stafetten sa Northug til pressen at det går bedre og bedre.

– Jeg kan si at resultatene her lyver ikke. Det er ikke noe skuespill i løypene her. Jeg er et godt stykke unna toppformen. Og et godt stykke unna det som har med overskudd å gjøre. Men det har jeg en plan i mitt hode om hvordan jeg skal løse frem mot VM, så får vi se om det er tidsnok, sa Northug til VG søndag.



31-åringen med 13 VM-gull i karrieren fortalte at nå blir det rolige langturer hvor han må få inn litt fart før VM.

– Det hjelper å gå skirenn. Så handler det om å tørre og hvile etter disse rennene, og få de riktige øktene i banken før VM. Jeg er sikker på at jeg kan heve meg veldig de tre neste ukene, sa Northug.

