Dyrhaug knuste Northug: – Godt å få ut aggresjon i dag

Niklas Dyrhaug (29) har ikke klart å glemme at han ble vraket til VM-tremila tidligere denne uken. Dermed fikk konkurrentene unngjelde i Trøndelag i dag.

– Det var godt å få ut litt aggresjon i dag. Det var det. Jeg er- og har vært veldig skuffet fordi jeg mener jeg bør være en del av tremilstroppen, men nå velger jeg å se fremover. Det var et bra løp i dag, sier Dyrhaug til VG.

Han vant rennet på 20 kilometer i individuell start foran Petter Northug. Det skilte ett minutt og 25 sekunder mellom de to landslagskompisene i det som var et kretsmesterskaprenn for Sør-Trøndelag. Begge skal til VM i Lahti om under to uker.

– Petter trenger å gå skirenn, og virker å være på gang, lyder dommen fra 29-åringen.

Følte seg trygg på tremil



For den lille oppturen kommer etter en svært tung uke for Tydal-gutten. For bare to dager siden fortalte han alle landets medier hvor skuffet han var. Grunnen er at han ble utelatt fra tremilstroppen i VM. Å gjøre det godt på den distansen var Dyrhaugs store mål denne sesongen.

Han begrunnet skuffelsen med at han har levert sterke resultater i de to siste distanserennene før landslagsledelsen offentliggjorde tremilslaget allerede torsdag for to dager siden.

I Falun for to uker siden ble Dyrhaug nummer fem på 30 kilometer fellesstart i klassisk. Deretter tok han andreplassen og sølv på 30 kilometer med skibytte under NM på Lygna sist helg. Der stilte alle de beste nordmennene til start.

– Da følte jeg meg veldig trygg på at jeg skulle få gå duathlon, som var hovedmålet før sesongen, sa Dyrhaug til VG torsdag.

To tunge dager



I stedet tok landslagssjef Vidar Løfshus ut Sjur Røthe, Finn-Hågen Krogh, Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby til den gjeve øvelsen. Dyrhaug er utpekt som reserve dersom noen melder forfall.

Han fikk lørdag i det minste en bekreftelse på at formen er i rute. Dyrhaug er aktuell for 15 kilometer intervallstart, stafett og femmil. Neste helg konkurrerer landslaget i Otepää. Den estiske byen er siste stopp før mesterskapet i Finland braker løs med sprint den 23. februar.

– Jeg har vist de siste tre helgene at formen er god. Det er godt å få det til på intervallstart også, og viktig med tanke på det som kommer, sier Dyrhaug lørdag.

