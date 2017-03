Doping-utestengte russere: Takk til Ustjugov for at han snakker om oss

Sergej Ustjugov (24) tok to gull og tre sølv i ski-VM. Hver eneste gang snakket han om at han gikk for de utestengte lagkameratene.

Seks russiske løpere ble i romjulen midlertidig utestengt som følge av McLaren-rapporten, som avslørte at det hadde blitt jukset med prøveglassene til disse løperne i Sotsji-OL.

– Tusen takk til Sergej for at han i hvert eneste intervju snakket om oss, sier Maksim Vylegzjanin til nyhetsbyrået Tass. Sammen med Aleksander Legkov og Aleksej Petukhov er han de mest kjente av de seks utestengte løperne.

På pressekonferansen etter femmila, der han ble nummer to, hadde ikke Sergej Ustjugov på seg sølvmedaljen. Han tildelte denne - og sine tidligere medaljer i mesterskapet - til de fire dopingutestengte herreløperne.

– Nå har alle fire hver sin medalje. Jeg har ingen. Dette var for dem, sa Ustjugov, som til VG og andre medier under hele VM har fastslått at han selv er ren og at det er «urettferdig» at de seks russerne har blitt forhindret i å delta i mesterskapet i Lahti.

– Ingen av dem er tatt i doping, har Sergej Ustjugov sagt.

Russerne protesterte til CAS (den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker), som to dager før Lahti-VM startet konkluderte med at den midlertidige utestengelsen av de seks løperne blir stående inntil videre - og altså over VM. Saken skal tas opp nærmere av CAS senere.

– Jeg skrev sms til Ustjugov at han måtte gå også femmila, sier Vylegzjanin til Tass.

– Sergej er ung. Dette er bare begynnelsen, og dette tyder veldig bra før OL neste vinter, sier Maksim Vylegzjanin.

Russiske medier gjør mandag et stort poeng ut av at Sergej Ustjugov tok like mange medaljer i dette verdensmesterskapet som det Petter Northug gjorde i 2015 og Bjørn Dæhlie i 1997 - fem i alt.