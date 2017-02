Dette skjer i Lahti-VM i dag - 28. februar

Her er VGs oversikt over tirsdagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

08.30: LANGRENN, pressemøte, 15 km menn

09.00: KOMBINERT, pressemøte, hopp (HS130) og 10 km langrenn

09.30: HOPP, pressemøte, stor bakke (HS130) menn

12.45: LANGRENN, 10 km klassisk, kvinner

Norske utøvere:

Marit Bjørgen (36), Rognes. Deltar i sitt 9. VM (debut 2001, i Lahti). 23 VM-medaljer til nå (15-5-3). Det 15. gullet kom i skiathlon lørdag. Tok gull på 10 km klassisk i Oslo-VM 2011.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), Heming. Sjette VM (debut 2007). Seks VM-medaljer (2-1-3). Sprintverdensmester i 2007. Har gått 10 km klassisk én gang i VM, ble nr. 20 i 2009.

Heidi Weng (25), BUL. Tredje VM (debut 2013). Har tre gull, to i stafett (2013, 2015) og ett i lagsprint i år. Har fire pallplasser på 10 km klassisk, intervallstart, i verdenscupen (0-1-3), senest i Otepää rett før årets VM.

Ingvild Flugstad Østberg (26), Gjøvik. Fjerde VM (debut 2009). Verdensmester i lagsprint i 2015. Eneste pallplass på 10 km klassisk, intervallstart, i verdenscupen kom i Toblach i des. 2015.

VM Falun 2015 (fri teknikk): 1) Charlotte Kalla, Sverige, 2) Jessica Diggins, USA, 3) Caitlin Gregg, USA,…22) Heidi Weng, Norge.

KLASSISK DUELL: Marit Bjørgen jubler for VM-gull på 10 km i Holmenkollen i 2011, etter å ha tatt innersvingen på erkerivalen Justyna Kowalczyk (bak) på slutten av løpet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

• Historikk:

10 km har vært avviklet 29 ganger i VM-historien, 22 ganger i klassisk stil. Norge har vunnet øvelsen syv ganger. Fem av gullene er tatt i klassisk. Berit Aunli ble historisk på hjemmebane i 1982, som Norges første kvinnelige verdensmester i langrenn, og også som den første som gikk distansen under 30 minutter. I Oberstdorf i 1987 slo Anne Jahren Marjo Matikainen med åtte tideler, før Bente Skari vant to klare seirer i 2001 og 2003. I Holmenkollen i 2011 så Justyna Kowalczyk lenge ut som en vinner. Men Marit Bjørgen var sterkest og knep gullet med fire sekunder. I tillegg skøytet Anette Bøe til gull i 1985, mens Therese Johaug og Bjørgen sikret norsk dobbeltseier i fri teknikk i 2013.

• VG-vurdering:

Marit Bjørgen må tåle et klart favorittstempel. Hun er i kjempeform, noe hun viste med all tydelighet på lørdagens 15 km med skibytte. Det har vært avviklet to verdenscuprenn i 10 km klassisk med intervallstart denne sesongen. Bjørgen vant begge, det seneste i Otepää rett før VM med god margin. Dersom ikke noe høyst uventet skjer, må Charlotte Kalla, Krista Pärmäkoski, Heidi Weng og den gamle rivalen Justyna Kowalczyk finne seg i å kjempe om de øvrige medaljene.

19.30: MEDALJESEREMONI, langrenn, 10 km kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti