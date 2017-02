Dette skjer i Lahti-VM 26. februar

Her er VGs oversikt over søndagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

10.30: LANGRENN, lagsprint klassisk, kvinner, semifinaler

Løperne går tre runder hver. Ti lag skal til finalen. De to beste lagene i hver semifinale går direkte videre. Ytterligere seks lag går videre på tid.

Norske utøvere:

Heidi Weng (25), BUL. Tredje VM (debut 2013). Har to strake stafettgull i VM, og en individuell bronse i skiathlon i 2013.

Maiken Caspersen Falla (26), Gjerdrum. Deltar i sitt 5. VM (debut 2009). Verdensmester i lagsprint 2015 og individuelt 2017. Har også to VM-bronse i individuell sprint.

11.00: KOMBINERT, lagkonkurranse, hopp (HS100)

Hver utøver hopper ett hopp. Ett poeng i hoppbakken tilsvarer 1,33 sekunder i langrennssporet.

Norske utøvere:

Jørgen Graabak (25), Byåsen. Deltar i sitt tredje VM. Fikk sølv i lagkonkurransen i 2013 og 2015.

Mikko Kokslien (31), Søre Ål. Gjør sitt femte VM (debut 2009). Har fire VM-medaljer, alle i lagkonkurranser (0-1-3).

Magnus Krog (29), Høydalsmo. Er med for andre gang i VM (debut 2013). Vant sølv i lagkonkurransen for fire år siden.

Magnus Moan (33), Byåsen. Deltar i sitt syvende VM (norsk rekord blant kombinertløpere). Debut i 2005. Har ti VM-medaljer (1-4-5). Lagmester i 2005. Har to individuelle sølvmedaljer (sprint 2005 og 2007).

VG-vurdering:

Norge bør kunne knive med Østerrike og Japan om en medalje, og da snakker vi sølv eller bronse. Gullet er det trolig bare å glemme. Tyskland tok de fire første plassene i fredagensindividuelle normalbakkekonkurranse, og Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen og Fabian Riessle er kjempestore favoritter her.

11.30: LANGRENN, lagsprint klassisk, menn, semifinaler

Løperne går tre runder hver. Ti lag skal til finalen. De to beste lagene i hver semifinale går direkte videre. Ytterligere seks lag går videre på tid.

Norske utøvere:

Emil Iversen (25), Varden Meråker. VM-debutant. Røk ut i semifinalen på den individuelle sprinten. Vant fjorårets prøve-VM i sprint i Lahti.

Johannes Høsflot Klæbo (20), Byåsen. VM-debutant. Tok bronse i torsdagens individuelle sprintkonkurranse.

12.30: LANGRENN, lagsprint klassisk, kvinner, finale

VM Falun 2015 (fri teknikk): 1) Norge (Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla), 2) Sverige, 3) Polen.

Historikk:

Lagsprinten har vært avviklet seks ganger i VM, fire ganger i fri teknikk og to ganger i klassisk. Norges to gull er kommet i fri teknikk, gjennom Hilde Gjermundshaug Pedersen og Marit Bjørgen i 2005, og Ingvild Flugstad Østberg ogMaiken Caspersen Falla for to år siden. De to lagsprintene i klassisk ble vunnet av Finland i 2009 (norsk 5. plass) og av Sverige i 2011 (norsk bronse). Sverige er eneste nasjon som har tatt medalje i de fire siste lagsprintene i VM (1-3-0).

VG-vurdering:

Norge mot Sverige om gullet. Sverige med en revansjesugen Stina Nilsson, samt Ida Ingemarsdotter, blir en farlig motstander. Men vi satser på at Heidi Weng og enoffensiv Maiken Caspersen Falla fortsatt har nok igjen på tanken. Finland, Russland og USA vil trolig knive om bronsen.

12.30: LANGRENN, lagsprint klassisk, menn, finale

VM Falun 2015 (fri teknikk): 1) Norge (Finn-Hågen Krogh og Petter Northug), 2) Russland, 3) Italia.

Historikk:

Norge har vunnet halvparten av de seks avviklede lagsprintene i VM, to i fri teknikk og en i klassisk. Tore Ruud Hofstad og Tor Arne Hetland vant den første i 2005, og Petter Northug og Finn-Hågen Krogh den siste i 2015. I 2009 gikk Johan Kjølstad og Ola Vigen Hattestad inn til gull i klassisk. Norges tredje medalje, sølv, kom i 2011, bak Canada i klassisk stil. Øvrige vinnere: Italia i 2007 og Russland i 2013, begge i fri teknikk.

MULIGE GULLGUTTER: Emil Iversen (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo i godt humør på lørdagens pressekonferanse før VMs lagsprint.

VG-vurdering:

Finland stiller suksessduoen fra OL 2014, Sami Jauhojärvi og Iivo Niskanen, og det kan holde helt inn til et nytt gull her, selv om Emil Iversen og Johannes HøsflotKlæbo vil by finnene knallhard kamp. Russland og Italia er også med i medaljekampen, men neppe Sverige ettersom Calle Halfvarsson ikke stiller. Emil Jönsson og Teodor Peterson går for Sverige.

14.30: KOMBINERT, lagkonkurranse, 4 x 5 km langrenn fri teknikk

VM Falun 2015: 1) Tyskland, 2) Norge (Magnus Moan, Håvard Klemetsen, Mikko Kokslien, Jørgen Graabak), 3) Frankrike.

Historikk:

Norge har tatt 17 VM-medaljer i kombinert, lag (tre/firemannslag), 5 gull, 8 sølv og 4 bronse. Det første gullet kom i Rovaniemi i 1984. Det ble også norsk seier i Lahti i 1989, i Trondheim i 1997, igjen i Lahti i 2001 og senest i Oberstdorf i 2005, da Petter Tande, Håvard Klemetsen, Magnus Moan og KristianHammer nedkjempet vertsnasjonen Tyskland. Det har vært avviklet 19 lagkonkurranser (tre/firemannslag) i VM med start i 1982. Norge er beste nasjon med fem seirer, én mer enn Østerrike. Norge er eneste nasjon med medalje i de syv siste lagkonkurransene (1-2-4).

16.30: HOPP, blandet lagkonkurranse (HS100)

Norske utøvere:

Silje Opseth (17), Holeværingen. VM-debutant og yngst i den norske Lahti-troppen. Har som best vært nr. 18 i et verdenscuprenn, og det var i Lahti i fjor. Ble nr. 31 i fredagens VM-renn.

Daniel-André Tande (23), Kongsberg. VM-debutant. Har 10 pallplasser individuelt i verdenscupen (3-6-1). Hans to siste seirer kom i årets hoppuke.

Maren Lundby (22), Kolbukameratene. Deltar i sitt 5. VM (debut som 14-åring i 2009). Sølv i mixed lag i 2015. Kom på 4. plass i fredagensindividuelle VM-renn.

Johann André Forfang (21), Tromsø. Gjør sitt andre VM (debut 2015). Ble diskvalifisert i normalbakkekonkurransen i 2015. Ble nr. 18 i storbakken.

VM Falun 2015: 1) Tyskland, 2) Norge (Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby, Rune Velta), 3) Japan.

Historikk:

Japan vant klart (24,3 poengs margin) da øvelsen VM-debuterte i 2013. Norge endte på fjerdeplass, 15,6 poeng fra en plass på pallen. Det ble langt mer spennende for to år siden. Norge ledet etter første omgang i Falun, men ble passert av Tyskland. Avstanden var til slutt ikke mer enn 2,3 poeng.

VG-vurdering:

Gullkampen står mellom naboene Tyskland og Østerrike. Tyskland vant for to år siden. Denne gang tror vi på østerriksk seier. Men det vil neppe skille mye. Norge skal få slite med å følge opp det overraskende sølvet fra 2015. Slovenia og Japan kommer nok begge foran den norske kvartetten her.

19.30: MEDALJESEREMONI, langrenn, lagsprint, kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

