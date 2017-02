OTEPÄÄ/SJUSJØEN (VG) De fleste ulykker skjer som kjent i hjemmet. Det kan også gjelde idrettsstjerner. VM-håpet Kathrine Harsem (27) var redd for at det hadde gått riktig galt.

– Det kjentes som jeg brakk armen, sier hun, nå smilende og VM-opplagt.

Men Varden-løperen, som opprinnelig kommer fra Bærum, må uansett slite med en betennelse i venstrearmen gjennom verdensmesterskapet i Lahti.

– Jeg har ikke tid til å la armen være i ro og bli bra nå.

Hun forteller smilende om det som skjedde hjemme i Trøndelag:

– Huff, det var tåpelig, så typisk meg, begynner hun.

– Det var ullsokker og ei nymalt trapp. Jeg gled og slo armen inn i en kant på vinduskarmen. Der og da kjentes det som jeg brakk armen.

Men Kathrine Harsem valgte å ta tiden til hjelp og gjorde ikke noe mer.

– Det er også typisk meg, jeg trodde at det skulle gå over av seg selv. Jeg gjorde ikke noe med det. Så nå har jeg en betennelse i armen, men det går bra. Jeg klarer å gjøre det som aller viktigst for meg nå: gå på ski.

– Det ser lyst ut, mener Harsem, som tok bronse både på 10 km. og på sprinten i NM på Lyngna, og som har 4. plass fra skøytesprinten i Val Mustair som vinterens sterkeste internasjonale plassering.

– Ser lyst ut?

– Ja, formen er bra, og den blir forhåpentligvis enda bedre i Otepää. Jeg føler at jeg har et gir til inne. Men betennelsen må jeg leve med. Den blir ikke borte før armen får være i ro. Det kan jeg selvfølgelig ikke gjøre nå.

Kathrine Harsem forteller at hun begrenser styrketreningen for ikke å provosere armen for mye.

– Jeg prøver å være snill med den, sier hun.

Hun har en god følelse etter de to gode NM-distansene:

– Jeg har ikke så mange medaljer fra senior-NM fra før...

– Og medalje i NM betyr vel at du har medaljesjanse i VM også?

– Jo, det er selvfølgelig mulig, særlig hvis jeg får gå sprinten. Der kan mye skje, sier Kathrine Harsem, som et ønske om å gå sprint og 10 km klassisk i Lahti-VM.

– Men jeg er litt kjedelig. Jeg snakker ikke så høyt om hvilke resultatmål jeg har. Det viktigste er å få ut det jeg er god for.

– Du er kjent for å ha klare meninger om saker og ting?

– Ja, jeg er nok det. Jeg tror egentlig ikke jeg er noen «besserwisser», men jeg kan sikkert virke som en person som kan mye, og jeg kan mye, men jeg ikke mye om alt, og da er det lurt og å lytte og ikke si ting alltid. Kanskje jeg tar feil? Det gjelder å være litt ydmyk. Både i skisporten og generelt.

– Vi har vel alle en tanke om at vi vet best selv, men det er bedre å lytte til andre innimellom, sier Kathrine Harsem selvkritisk.