LAHTI (VG) Lagkamerat Niklas Dyrhaug mener å ta opp stafettarven etter Petter Northug er noe av det vanskeligste man kan gjøre, men her får Finn Hågen Krogh gullbeviset på at han klarte det.

Da Finn Hågen Krogh (26) gikk ut på sisteetappen tok han over arven etter gullgarantisten Petter Northug (31). I fem av fem mulig VM har Northug gått Norge inn til seier på stafetten.

Det startet med en knusende langspurt i Sapporo i 2007, for to år siden var han 0,6 sekunder foran Calle Halvfarsson i mål i Falun.

Kjent på presset i månedsvis



Nå var det Finn Hågen Krogh sin tur. Lagkameratene hyller Krogh etter den nesten umulige oppgaven å overta stafettpinnen etter Northug.

– Det er et vanvittig press. Han har kjent på det i flere måneder. Å klare å innfri på den måten er sterkt, sier Dyrhaug.

Trønderen, som tok VM-bronse på 15 kilometeren tirsdag, gikk andreetappe etter Didrik Tønseth.

– Finn er en vanvittig rå skiløper. Det er vanskelig å ta opp arven etter Petter, men i dag gjør han det, sier Dyrhaug.

Er en luring



Mens Northug har hatt flere dueller mot svenske Calle Halvfarsson, møtte Krogh russiske Sergej Usjugov på sisteetappen. Det var ingen tvil om at russeren er i form. Han vant 30 kilometer med skibytte foran Martin Johnsrud Sundby og Krogh tidligere i VM, og han ble verdensmester på lagsprint.

– Å holde Ustjugov unna på fem-seks sekunder der, det er så kaldt. Finn er en kald fisk og en luring. Det er ikke mange andre skiløpere i verden som hadde klart det der, sier Dyrhaug.

STAFETTKONGEN: Petter Northug (t.h.) mottok sitt femte VM-gull som ankermann på stafett i Falun i 2015. På gullaget gikk også: Niklas Dyrhaug (fra venstre), Didrik Tønseth og Anders Gløersen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Å ta over etter Northug innebærer litt av et press?

– Finn har ikke nerver. Han kjenner ikke på press. Som ankermann bærer du nasjonen på skuldrene. Å avgjøre på den måten med det presset, det er bare vanvittig imponerende, svarer Dyhaug.

Martin Johnsrud Sundby tok sitt andre VM-gull på stafett. Han var også med på vinnerlaget i Oslo i 2011.

– Finn løser det på en optimal måte, på en måte jeg tror ikke så mange andre ville gjort. Petter og Finn er to veldig gode avsluttere, de kan ikke sammenlignes, sier Sundby etter stafettriumfen.

Northug imponert

Petter Northug kom tilbake til VM-byen fredag. Han skal gå femmila søndag. Han fikk sett deler av stafetten fra flyplassen i Helsinki.



Northug var spesielt imponert over at Krogh klarte å beholde roen i sin første VM-stafett.

– Det er ikke lett å bli jaget som han gjør med det forspranget han har. Han har bestemt seg ved vekskling at han skal holde sin egen fart og gjøre det vanskelig for Sergej å ta kontakt. Det var helt riktig av Finn. Det er måten å løse det på. Jeg er imponert når det var planen han hadde bestemt seg for, sier Northug.

Måtte skru av mobilen



Ankermannen fikk så mange «lykke til-meldinger» at han måtte sette mobilen på flymodus da han skulle begynne og varme opp.

– For hver melding jeg fikk så gikk skuldrene litt opp, så jeg måtte skru den av og holde fokuset, sier Krogh til VG.

Stafetthelten var helt rolig etter seieren, som han var i løpet.

– Jeg hadde sett for meg det meste, men at det ikke skulle bli spurt, at vi ikke kom samlet inn mot mål i et mesterskap, det er sjelden på herresiden, så det er det jeg hadde sett minst for meg, sier Krogh.

Tønseth og Dyrhaug gikk også på stafettlaget som tok gull i Falun for to år siden, men da gikk Dyrhaug første, og Tønseth andreetappe.