Derfor er Bjørgen (36) og Zlatan (35) like

LAHTI (VG) Marit Bjørgen (36) og Zlatan Ibrahimovic (35) har oppnådd alt – men er fortsatt like sultne.

Johan Esk, kommentator i den svenske avisen Dagens Nyheter, er mannen som har trukket fram sammenligningen mellom de to idrettsstjernene, som råder på helt forskjellige arenaer. De siste dagene har Marit Bjørgen tatt nye VM-gull, mens Ibrahimovic avgjorde da Manchester United tok ligacuptrofeet.

Overfor VG begrunner Esk sin oppfatning slik:

– Det som imponerer meg mest, er at de fortsatt har motivasjonen og nøyaktigheten og treningsviljen. Zlatan tok sin første tittel i 2002, Marit Bjørgen sitt første gull i 2003 - og etter alle disse årene vil de fortsatt så mye, sier den profilerte kommentatoren.

Han har nettopp fulgte pressekonferansen der Marit Bjørgen forteller om sine tanker etter sitt 22. gull til sammen i internasjonale mesterskap (16 VM-gull og seks OL-gull). Zlatan Ibrahimovic har tatt titler i Nederland med Ajax, i Italia med både Juventus, Inter og Milan, i Spania med Barcelona, i Frankrike med Paris Saint-Germain og nå i England med Manchester United.

– Jeg vet ikke om Marit er like hard mot sine lagkamerater som det Zlatan er, men de er like harde mot seg selv, og de er like kompromissløse mot seg selv, mener Johan Esk.

VETERANENE Marit Bjørgen. Født: 21. mars 1980. Fødested: Trondheim. Meritter: 16 VM-gull. 6 OL-gull. 19 NM-gull. Zlatan Ibrahimovic. Født: 3. oktober 1981. Fødested: Malmö. Har titler for Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United. 116 landskamper for Sverige.

– Jeg har sett Zlatan trene mye med landslaget, og han er ekstremt nøye. Her om dagen så jeg Marit teste ski her i Lahti, og hun testet nesten lengst av alle.

På pressekonferansen etter 10 km-gullet fortalte Marit Bjørgen at hun hadde vært veldig nervøs.

– Dette med at hun etter alle disse årene fortsatt er nervøs, er interessant. Jeg tror ikke Zlatan vil innrømme at han er nervøs, men innerst inne betyr det å vinne i idretten så mye for dem fortsatt. Det er likheten.

Esk trekker fram en annen veteran i skisporet, Johan Olsson (36), som onsdag skal forsøke å ta en ny VM-medalje når han stiller opp på 15 km.

– Det viser at alder bare er et siffer. Det sitter i skallen om du har motivasjonen eller ikke.

Den svenske kommentatoren trekker fram tennislegenden Björn Borg:

– Borg var ferdig 26 år gammel mentalt. Ingemar Stenmark og Marit Bjørgen derimot kan holde på så lenge.

– Du får ingenting gratis selv om du er gammel, tvertimot, mener Johan Esk.

– Derfor synes jeg dette er så imponerende.

– Hva synes du om at Marit Bjørgen har kommet tilbake etter barnefødsel for et drøyt år siden?

– Dette snakket om at når du får barn, så får du et annet syn på ting - det er åpenbart bullshit. Hun er fortsatt nervøs, selv om hun ikke har noe å tape. Det betyr at idretten fortsatt betyr så mye for både henne og Zlatan - et er fascinerende!

Kommentatoren har fulgt Zlatan Ibrahimovic gjennom hele hans karriere, og sier dette om Manchester United-spilleren:

– Jeg trodde kanskje at Zlatan skulle ta ett år i United, og så avslutte karrieren eller forsvinne til USA, men hvorfor skal han slutte nå. Han kan jo fortsette.

I helgen konfronterte VGTV Marit Bjørgen med sammenligningen med fotballstjernen. Hennes reaksjon da var:

– Det er spesielt å høre. Men når jeg setter meg mål, så jobber jeg knallhardt for å nå dem. Det er kanskje derfor jeg har stått øverst mange ganger.

– Hvor lenge kan du holde på?

– Det handler om motivasjon. Motivasjon til å reise også. Så vi får se.