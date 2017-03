Dæhlie tror på Northug-sensasjon: Kan bli femmilsgull

LAHTI (VG) Petter Northug (31) har hatt en sesong langt unna forventningene. Men inn mot VM har kroppen våknet. Våknet så mye at Bjørn Dæhlie (49) tror han kan kopiere femmilsbragden fra Falun.

– Jeg tror Petter kan være med helt inn. For meg virker det som han er i stigende form. Han har vært hjemme, ristet i beina og fått ladet opp litt. Du skal se at han kan henge på de gutta, sier Dæhlie til VG.

Skulle det skje ville det være smått sensasjonelt. Men Dæhlie tror det Northug viste med sin femteplass på VM-sprinten for en drøy uke siden, kombinert med et tungt fysisk kjør for både Sergej Ustjugov og Martin Johnsrud Sundby den siste uken, kan ta ham helt til topps på femmila søndag.

LEGENDE: Bjørn Dæhlie, her fra Idrettsgallaen på Hamar i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Langrennslegenden tok selv 17 VM- og OL-gull i løpet av sin karriere. Han har kjent følelsen av et langt mesterskap på kroppen. Det bidrar til at Dæhlie mener Northug har en fordel mot de to største forhåndsfavorittene. De to har slitt seg ut nå, sier han.

– Med min erfaring, vet jeg at du kan være rimelig kjørt når femmila starter på den siste mesterskapsdagen. Jeg har vært det selv. At det er en fordel å lade opp hjemme, sånn som Petter har gjort, er det ingen tvil om. Petter har vært i begredelig form tidligere, men det han har gjort i VM har vært bedre enn det jeg trodde på forhånd. Det betyr at formen er i bedring.

Er i Lahti for gullet



Det er ikke bare Dæhlie som værer en sensasjon nå. Northug og trener Stig Rune Kveen landet fredag ettermiddag på flyplassen i Helsinki – en drøy times kjøretur utenfor VM-byen Lahti - og fikk med seg at ankermann Finn-Hågen Krogh tok Norge til stafettgull.

Northugs gullfangst Sapporo 2007: Stafett Liberec 2009: 30 km, 50 km (f), stafett Oslo 2011: 30 km, 50 km (f), stafett Val di Fiemme 2013: 15 km (f), stafett Falun 2015: Sprint (k), 50 km (k), lagsprint, stafett *Northug gikk ankeretappen på alle stafettene

Finnmarkingen holdt unna etter det 17 sekunder lange forspranget som Martin Johnsrud Sundby skaffet på sin tredje etappe. Da hadde allerede Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug gjort jobben på de to første. Når Krogh klarte å holde unna for Sergej Ustjugov i den norsk-russiske monsterduellen ble det en festdag med norske øyne.

Northug skrøt av lagkameratens taktiske valg som sikret medalje av edleste valør, men var også offensiv på egne vegne med tanke på det som skal skje søndag.

– Jeg har nok gull. Det er ikke sånn at jeg trenger det. Men det er alltid gøy å være med i krigen igjen og kjempe om gullet. Det er derfor vi er her, sier Northug til VG, på spørsmål om han er forberedt på å reise hjem fra VM uten gull.

Positiv pappa



Pappa John Northug har merket at humøret har steget hos sønnen den siste tiden.

– Femmila er hans sjanse. Han har fått forberedt seg godt. Det kan faktisk gå bra, sier han til VG.

– Kan pallen gå?

– Det er mulig. Det er spennende at han er så positiv. Slik jeg kjenner så kan det gå, ja, sier John Northug.

NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen, her i Lahti-løypene for en drøy uke siden. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Kan pine seg



Stig Rune Kveen oppfatter Northug som «veldig gira» før femmila – distansen han vant etter en langspurt mange ikke trodde var mulig under Falun-VM for to år siden.

– Han gleder seg og er villig til å gå langt ned i kjelleren. Han kommer til å selge seg dyrt, sier 31-åringens personlige trener. Han vil ikke driste seg til å skru forventningene i skyene.

– Jeg håper at Petter får en god dag. Da vet man aldri med Petter. Han kan pine seg til det ytterste. Vi får se, jeg er dessverre ingen spåmann, sier Kveen til VG og smiler.

Fått overskudd



Petter Northug har slitt med kroppen og en overbelastning helt siden november måned. Han trente altfor hardt etter et høydeopphold i Val Senales i oktober. Siden den gangen har han nesten ikke konkurrert. Han droppet Tour de Ski og tilbragte dagene på sofaen i stedet i håp om å bli bedre. Gradvis har det løsnet.

Etter nyttår har han fått konkurrert i både nasjonale og internasjonale renn med varierende hell. Men da han stilte på startstreken i VM-sprinten torsdag for ni dager siden overrasket han alle. Det ble en femteplass. Dermed er optimismen rundt hans Lahti-retur – etter en svipptur innom Norgescup på Nannestad og «treningsleir» i Holmenkollen den siste uken – gryende.

– Jeg har fått overskudd etter sprinten og forrige helg. Nå må jeg bare gjøre ting riktig frem til søndag, lade og fylle opp lagrene, og gjøre meg klar til start, sier Northug.

Redningen kommer trolig



Stig Rune Kveen er positiv fordi eleven har restituert raskt etter sist helgs Norgescuprenn. De gode gjennomkjøringene i rolige Oslo har gitt overskudd, mener han.

Får Northug også skarpt og fast føre, noe det ser ut til å bli basert på værmeldingene, ligger alt til rette for at Norges VM-konge får en femmil slik han ønsker.

– Det er redningen for Petter. For Sundby betyr det ikke noe - han går fort uansett om det er løst eller hardt. Samtidig er ikke russerne så finslepne teknisk. Så jeg tror det blir et morsomt race, sier Bjørn Dæhlie.

– Det er bra for Petter. Han mestrer det bedre når han får gjøre «store bevegelser» i skøyting enn små i løsere føre. Det lover godt, sier John Northug.

