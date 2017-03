Dæhlie hyller Kroghs iskalde ankeretappe: – Som psykisk terror

Han kjente garantert melkesyre i egne ben og hørte pusten fra en blodtørstig Sergej Ustjugov. Men hverken fysisk eller mentalt var det mulig å knekke Finn-Hågen Krogh (26).

Det imponerer langrennsikonet Bjørn Dæhlie. 49-åringen opplevde selv å vinne fire VM-gull på stafett i løpet av sin legendariske karriere. To ganger ble han også olympisk mester i den prestisjefylte konkurranseformen.

– Jeg syns taktikken og stayerevnen til Finn-Hågen var fantastisk. Han klarte noe som er veldig vanskelig, og det er å holde det psykiske overtaket på en løper som kommer bak, sier Dæhlie til VG.

– Psykisk terror

Dæhlie vet hvordan det er å ha en mann jaktende etter seg, mens et gull står på spill. Det er ingen lek.

– Når han er så nær som syv sekunder, er det psykisk terror for den som er foran. Jeg var egentlig helt sikker på at Ustjugov skulle komme opp i ryggen på Finn-Hågen mot slutten, sier Dæhlie, som beskriver stafetten som en spennende stillingskrig mot et godt russisk lag.

Som bare den femte ankermannen på Norges 14 siste VM-stafetter var det Krogh som ble den største helten. Arven etter Petter Northug – tidenes norske VM-ankermann – ble ivaretatt på utmerket vis.



– Et enormt press. Spesielt med Ustjugov bak seg, som hittil i VM har vært den råeste. Måten han taklet det på, var veldig elegant. Han har jo vist seg som en kald fisk, oppsummerer den tidligere langrennsløperen Frode Estil, som selv har tre stafettgull i VM for Norge.

Kroghs gullmelding etterpå: Petter Northug, can you hear me?

– Er så imponerende



Eldar Rønning satt i VGTVs studio og var vel så imponert over nasjonens nye ankermann.

– Å gå sånn og bli jaktet på – av sesongens beste utøver og kanskje verdens beste spurter – og å holde unna som Finn-Hågen gjorde, det er så imponerende, fastslår Rønning, fire ganger stafettverdensmester (2007, 2009, 2011 og 2013).

Krogh gikk ut med 17 sekunders forsprang til den russiske bjørnen Ustjugov på los. Det minsket umiddelbart, gikk litt opp og ned - og var på det laveste rundt fem sekunder. Men Kroghs perfekt disponerte mil-løp sikret Norge det vanvittige 13. stafettgullet siden 1991 – det 17. siden 1933.

– 17 sekunder er lite. Du må ha helt spesielle egenskaper. Takle presset, være iskald, klare å stenge ute alt annet og ikke la deg stresse av det som skjer bakover. Du bør egentlig ikke snu deg. For begynner du å snu deg, går det galt, beskriver Frode Estil.

– Dette er mer imponerende enn å vinne en spurt, mener Eldar Rønning.

Siden trønderen Øyvind Skaanes startet den norske stafettdominansen på herresiden i VM i en italiensk motbakke for 26 år siden, har Norge altså tatt gullet 13 ganger på 14 forsøk.

STARTET HEGEMONIET: Vegard Ulvang (til venstre), Øyvind Skaanes, Terje Langli og Bjørn Dæhlie etter gullstafetten i 1991. Foto: Olav Olsen , VG

VM 1991: GULL

Øyvind Skaanes gikk sitt livs løp, rykket i første bakken og vekslet 52 sekunder foran Sverige. Resten ble lett match for Terje Langli, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie. Kvartetten kunne juble for sine første stafettgull i nesten to minutter før Sverige passerte målstreken.

VM 1993: GULL

Sture Sivertsen knakk svenske Niklas Jonsson med 2 minutter og 23 sekunder på første etappen i Falun. Resten ble en norsk parademarsj i den svenske skimetropolen. Hverken Vegard Ulvang eller Terje Langli følte seg i toppslag, men en formsterk Bjørn Dæhlie fikk likevel gå inn gullet i ensom majestet.

VM 1995: GULL

Norge ledet etter to etapper selv om både Sture Sivertsen og Erling Jevne falt. Så gjorde Bjørn Dæhlie kort prosess. Thomas Alsgaard debuterte på ankeretappen med 41 sekunders forsprang. For Dæhlie var gullet hans eneste fra Thunder Bay og etterlengtet etter spurttapet for Silvio Fauner i OL året før.

HJEMMESEIER: Bjørn Dæhlie, Erling Jevne, Thomas Alsgaard og Sture Sivertsen tok gull med den klareste marginen til nummer to i stafettsammenheng de siste 26 årene i 1997. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

VM 1997: GULL

Norge banket Finland med 2 minutter og 11 sekunder etter å ha gått på vidunderski smurt av Magnar Dahlen. Sture Sivertsen åpnet på Bjørn Dæhlies klassiske skipar og Harri Kirvesniemi med 28 sekunder på førsteetappen. Erling Jevne, Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard gjorde dagen komplett i Trondheim.

VM 1999: SØLV

Espen Bjervig og Erling Jevne slet med skiene og tapte 30 sek. til Østerrike. Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard hentet inn forspranget. På oppløpet lurte Christian Hoffmann sistnevnte med en frekkis. Alsgaard stoppet nesten opp da østerrikeren kom inn fra venstre før mål. Dermed tap.

VM 2001: GULL

Thomas Alsgaard ute av form overlot ankeretappen til Tor Arne Hetland i Lahti. Alle trodde gullet forsvant da sprintvinneren var sjanseløs mot Mika Myllylä. Men tre dager senere ble Janne Immonen tatt for doping. Dermed fikk både Alsgaard, Hetland, Frode Estil og Odd-Bjørn Hjelmeset VM-gull i posten.

«PÅ ETT BEN - SOM I SALT LAKE CITY»! Thomas Alsgaard feirer sin femte ankeretappe i VM med en gullspurt mot tyske Axel Teichmann. I bakgrunnen svenske Jörgen Brink som møtte veggen som leder noen kilometer tidligere. Foto: Tore Berntsen , VG

VM 2003: GULL

Thomas Alsgaard spiste Jörgen Brink til lunsj og viste Axel Teichmann hvem som var kongen i Val di Fiemme. Sverige ledet med 23 sekunder 2800 meter fra mål. Så møtte Brink veggen. På oppløpet vant Alsgaard med to tideler. Anders Aukland, Frode Estil og Tore Ruud Hofstad fikk også være med på gullet.

VM 2005: GULL

Norge satte hjemmenasjonen Tyskland på plass med 17 sekunder etter en meget solid stafett i Oberstdorf. Odd-Bjørn Hjelmeset åpnet showet, Frode Estil økte før skiskytter Lars Berger sikret den ledelsen. Tore Ruud Hofstad gikk en teknisk perfekt og svært kontrollert ankeretappe. Gikk i mål med flagget til topps.

VM 2007: GULL

Sammen med Sverige og Russland distanserte Eldar Rønning, Odd-Bjørn Hjelmeset og Lars Berger VM-favoritten Tyskland med 40 sekunder. Så kom Petter Northug. Han utklasset Södergren og Dementiev med en historisk god langspurt. Etterpå står et ord tilbake etter gullet i Sapporo: Barneskirenn!

VM 2009: GULL

Norge var ille ut og lå 25 sekunder bak etter klassisketappene til Eldar Rønning og Odd-Bjørn Hjelmeset i Liberec. Men Tore Ruud Hofstad hentet inn 10 sekunder på tredjeetappen. Petter Northug spiste umiddelbart opp Teichmanns forsprang og slo ham lett i spurten. Begynte å ta av stavene før målstreken!

FEIRET SOM BOLT: Med denne «lynposituren» showet Petter Northug (til venstre), Martin Johnsrud Sundby, Eldar Rønning og Tord Asle Gjerdalen etter stafettgullet i Holmenkollen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

VM 2011: GULL

Petter Northugs store show. I dette VM var han ustoppelig, spesielt i siste motbakke inne på velfylte Holmenkollen. Her presset trønderen seg foran tyske Tobias Angerer og svenske Marcus Hellner, skøytet fra dem på flaten – og hysjet på det høylydte Kollen-publikummet på de siste hundre meterne. Så stoppet han opp rett før målstreken og gikk sidelengs over mål – før han adresserte til Sveriges kong Carl Gustaf i kameraet. Martin Johnsrud Sundby, Eldar Rønning og Tord Asle Gjerdalen åpnet for Norge.

VM 2013: GULL

Sverige hadde byttet Hellner med Calle Halfvarsson, Norge hadde fortsatt Northug – og i grunn var det aldri noen tvil. Etter at Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning og Sjur Røthe hadde åpnet for Norge, var Northug igjen mannen som skulle avgjøre på det lange Val di Fiemme-oppløpet. Halfvarsson prøvde å rykke fra, Northug svarte, fikk det som han ville og spurtet i senk både sin svenske rival, russiske Sergej Ustjugov og italienske David Hofer i tetkvartetten på fire land.

VM 2015: GULL

Norge mot Sverige, Northug vs. Halfvarsson igjen. Svensken hadde styringen frem til den siste bakken før oppløpet, men der kriget «Thugen» seg inn foran og så seg aldri tilbake. «Det går nu så överjäkligt fort», beskrev SVTs Anders Blomqvist på direkten om Northug og den svenske resignasjonen på hjemmebane var et faktum. Trønderens råsterke femte strake VM-gull i stafett, alle som ankermann. Godt trønderpreg også på resten av laget: Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug gikk klassisketappene, før sprinteren Anders Gløersen fra Oslo leverte en knallsterk tredje etappe.