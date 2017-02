– Da vi så muskulaturen, skjønte vi at det kom til å gå fryktelig fort

LAHTI/OSLO (VG) Anita Moen (59) hyller Marit Bjørgen (36) etter VM-triumfen. Hun minnes godt hva de rutinerte landslagsløperne tenkte om VM-debutanten fra 2001.

For 16 år etter VM-debuten i Lahti i 2001 leverte Marit Bjørgen et løp verdt gull på 15 kilometer med skibytte på samme sted.

Bente Skari ble VM-dronning i 2001, med to individuelle gull i tillegg til sølv på stafetten.

Anita Moen forteller til VG at de følte det var helt greit at de var henholdsvis 13 og åtte år eldre enn Bjørgen.

– Bente og jeg sa det jo da hun begynte å gå, det var greit å være såpass mye eldre at vi ikke skulle konkurrere med en Marit Bjørgen i fremtiden, sier Moen, og utdyper:

– Hun hadde en muskuløs og veldig sterk kropp. Da vi så den muskulaturen, og med tanke på at hun fikk noen år til å trene den opp på, så skjønte vi at det kom til å gå fryktelig fort i fremtiden, sier Moen.

Lørdag gikk hun fryktelig fort lenge. Men Krista Pärmäkoski hang med på bakskiene. Helt til Bjørgen - som skulle gå for Therese Johuag - dro frem sitt velkjente padlerykk i siste motbakke, og banket til i dobbeltdans over bakketoppen.

– Det er vanskelig å finne ord! Den jenta der… det er så gjennomført, sier Bjørgens tidligere lagkamerat Vibeke Skofterud til VG.

Kjenner til mamma-rollen

Bjørgen var raskt borte hos sin ett år gamle sønn, Marius, og ga ham en god seiersklem.

Moen var mor selv i store deler av sin karriere. Hun synes dermed det er ekstra moro at Bjørgen lyktes lørdag, i tillegg til at den nybakte mammaen Kikkan Randall tok sprint-bronse tidligere i mesterskapet.

Anita Moen (t.h) gratulerer Bente Skari med VM-gull på 15 kilometer i Lahti i 2001. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Det er litt tøft at jentene kommer så sterkt tilbake etter å ha fått unge. Marit er nok sterkere mentalt enn det jeg var. Men jeg tror alle blir litt mer avslappet etter noe slikt. Det blir noe i livet ditt som er viktigere enn å gå fort på ski, mener Moen.

Hun mener det å få barn mens man er toppidrettsutøver kan være et tveegget sverd.



– Det er en balansegang. Har man ikke med ungen på samling får man dårlig samvittighet, men har man den med seg får man kanskje ikke like mye hvile som man ellers ville fått. Men jeg vet for min del at jeg ikke ville fungert om jeg ikke hadde Karoline med meg.

Lagvenninnene fra 2001 imponert

I likhet med Skari, Moen og Bjørgen deltok også Vibeke Skofterud og Hilde Gjermundshaug Pedersen i Lahti- VM i 2001.

De «bøyer seg i støvet» for den jevngamle skidronningen.

– Hun er den mestvinnende langrennsløperen gjennom alle tider – og uavhengig av kjønn er det rettferdig å gi henne tittelen Norges største langrennsløper. Selv etter mammaperm og skader gjentar hun bedriften gang på gang. Hun prikker formen inn mot mesterskapet, og det er det bare mestere som Marit som gjør, sier hun.

– Hun gir seg jo aldri, sier Gjermundshaug Pedersen, som holdt på ganske lenge selv også.

– Hun er en helt rå dame. Hun er uten tvil Norges største langrennsløper. Å gå på ski er livet hennes, og hun er fortsatt veldig motivert, noe dagens VM-gull er et bevis på, legger sølvvinneren fra Lahti-VM i 2001 til overfor VG.

Skofterud har kjent Bjørgen i 20 år, og var lagkamerat med henne i 15.

– Hun er et enormt forbilde, som er seg selv uansett om det går bra eller dårlig. Hun er ekstremt dedikert. Den gjennomføringsevnen hun har er utrolig. Hun er en vinnerskalle, og har en X-faktor ved seg.

Anders Aukland rangerer også Bjørgen høyt oppe i Norges skihistorie.

– Det har vært mange store norske langrennsløpere, og hun er uten tvil en av de største. Hun har vært en bærebjelke for norsk damelangrenn, og har dratt med seg en kultur som har inspirert unge løpere. Når man setter standarden på trening og i mesterskap over så lang tid, er det intet mindre enn veldig imponerende.

