Bussturen med «magiske» Bjørgen endret bronse-Jacobsen

LAHTI/OSLO (VG) Av egen fri vilje dro Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) som tilskuer på medaljeseremoni lørdag. Kvelden med Marit Bjørgen (36) og Charlotte Kalla inspirerte henne til bronse i dag.

Det var ikke bare seremonien som hjelp på Jacobsens humør. Hun ble selv nummer åtte på distansen, men Heming-jenta delte også transport med medaljeduoen fra 15 kilometer med skibytte for tre dager siden.

Inspirerende busstur



Det ble en busstur fulladet med energi. Marit Bjørgen hadde tatt gullet, mens Charlotte Kalla vant bronsen. Da Jacobsen og Bjørgen møttes i målområdet etter dagens 10 kilometer sa førstnevnte at «det var bra at hun var med lørdag kveld».

– Jeg håper ikke det var avgjørende, men jeg tror på en måte jeg henter mye energi av å være sammen med andre som har gjort det bra og lykkes. Og gleder meg over at Marit har truffet på formen og Charlotte gjorde det bra på skitahtlon. Det å glede seg over andre som har suksess er bra. Så kan jeg bruke den energien til å prestere selv, sier Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Etter bronserennet fikk Uhrenholdt Jacobsen en stor klem av gullvinner Marit Bjørgen. De skilte nesten et minutt mellom de to i mål. Den overlegne Rognes-jenta la ikke skjul på at dette var viktig.

– Marit er jo magisk i seg selv. Hun er veldig viktig i laget. Det er sikkert mange som gruer seg til den dagen hun ikke er der, sier Jacobsen.

«De gamle er fortsatt eldst»



Etter en tung sesong reiste Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) til VM uten de store forhåpningene.

Hun opplevde et lignende scenario under VM for to år siden. Også da hadde hun slitt med kroppen gjennom hele høsten, men på 15 kilometer skiathlon i Falun klinket hun til med et overraskende VM-sølv – til overveldende reaksjoner fra det norske folk

30-åringen har egentlig ikke forventet å gå så mange distanser under mesterskapet i Finland, men igjen – slik som mange ganger før – dro hun frem sin beste prestasjon da det gjaldt som mest.

Takket være en imponerende avslutning sikret hun sin tredje VM-bronse i karrieren, nesten et halvminutt foran svenske Anna Haag på fjerdeplass.

– Det er som jeg sa til Marit: «De glamle er fortsatt eldst». Det kjennes ekstra godt å bevise at dette med formtopping og mesterskap, det kan jeg. Det er på en måte verdt det å slite hele sesongen hvis jeg får dette i enden, sier Jacobsen.

