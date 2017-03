Bronse-Dyrhaug nektet å snakke høyt om mystisk skade

LAHTI (VG) Niklas Dyrhaug (29) hadde sin beste dag i sporet noen gang da han gikk inn til bronsemedalje i årets VM. Det klarte han til tross for en skade som holdt ham på sidelinjen i to måneder – i sesong.

Både mamma Tove Moe Dyrhaug, og pappa Ole Dyrhaug, trekker frem den trøblete sesongen sønnen har hatt når VG ringer. De hadde som foreldre en stor dag onsdag. Men det er ingen tvil om at de mener Niklas Dyrhaug har hatt en lang vei til bronsemedaljen han vant i dag.

– Jeg har ikke fått truffet dem (siden bronseløpet), så det er nytt for meg. Men det er klart det har vært en vanskelig sesong, sier Tydal-gutten til VG, etter å ha sikret bronsemedaljen bak gullvinner Iivo Niskanen og sølvvinner Martin Johnsrud Sundby.

Snakket ikke høyt



Han gikk skikkelig på trynet under en rulleski-økt i oktober. Deretter ble det to måneder med smerter i hoften frem til Tour de Ski. Der leverte han, basert på egne forventninger, under pari. Men skaden har han ikke ønsket å bruke som forklaring.

Han ble kvitt smertene i hoftekulen etter touren. Og siden den gangen har han brukt tiden etter nyttår på å bli så klar som overhodet mulig til VM.

– Det var ikke noe jeg snakket høyt om, sier Dyrhaug om skaden.

– Jeg vet ikke helt hva det var for noe fordi jeg ikke har tatt MR. Jeg har fokusert på å bli bra så fort som mulig. Det er en diffus skade, men heldigvis er det bra nå, sier Tydal-gutten.

Beste løpet noen sinne



Månedene som fulgte etter Tour de Ski var ikke uten dramatikk de heller. For med progresjon i sporet fikk han seg en skikkelig trykk etter å ha blitt vraket til 30 kilometeren i Lahti-VM.

Han brukte mye tid på å svelge skuffelsen. Så slo han tilbake med sitt livs beste 15 kilometer-løp noen gang og tok bronse i dag. Det sier mye at han havnet kort tid bak lagkompis Martin Johnsrud Sundby – Norges beste distanseløper – som vant sølvet.

Dermed fikk han sin største dag som skiløper i de finske løypene. For Dyrhaug har det vært en drøm siden barndommen å ta individuell medalje. I Falun ble det stafettgull. Men han nådde ikke helt opp i de individuelle konkurransene.

– Det å få til årets beste løp og det best løpet noen gang på en enkeltstart for min del i VM, det er bra timing, sier Dyrhaug og gliser.

