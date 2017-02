I 1982 løp Terje Bogen seg inn i den norske idrettshistorien som mannen som ga Oddvar Brå en ny stav. På dagen 35 år senere var de to TV-vitner til at Martin Johnsrud Sundby (32) spolerte en gullmulighet i Lahti-VM med et nytt stavbrekk.

«Hvor var du da Sundby brakk staven»-spørsmålet til Oddvar Brå blir besvart slik:

– Jeg satt på hytta og så det. Det er ikke noe artig når noe slikt skjer. Det var irriterende at vi ikke fikk en spurtduell mellom dem, sier 65-åringen fra hytta på Røros.

– Jeg så at det glapp og at han gikk på nesen. Så stakk jeg rett ut på ski, forteller den norske skilegenden til VG.

– Kunne Sundby ha vunnet?

– I så fall måtte han nok hatt minimum 20-30 meter på toppen. Men det får vi aldri svar på.

Terje Bogen fulgte også lørdagens duell mellom Johnsrud Sundby og Sergej Ustjugov (24) på NRK. 25. februar 1982 spilte Bogen en sentral rolle i norgeshistoriens kanskje mest kjente TV-øyeblikk: Da Oddvar Brå brakk staven mot slutten av VM-stafetten i Holmenkollen. Mens kommentator Rolf Hovdens desperate ropte om å gi mannen en ny stav ljomet ut av høyttalere i stuer landet over, kom Bogen løpende inn i bildet fra venstre.

Med et rykk så eksplosivt at det smalt i muskulaturen på baksiden av det ene låret.

– Strekken satt godt, den. Det var vondt som bare fanken, men jeg måtte bare løpe videre for å gi ham en ny stav. Normalt sett, hadde det vært et kretsrenn, hadde jeg nok stoppet, forteller Bogen og brøler av latter.

– Hans egen skyld

På samme måte som Sundby, kjempet Brå om et VM-gull mot en russer. Forskjellen er at sistnevnte fikk sin stav ødelagt av konkurrenten Aleksandr Zavjalov, før de to delte 1. plassen.

Sundby klønet det til selv, og var sjanseløs på gullet. At landslagssjef Vidar Løfshus raskt tok på seg «Bogen»-rollen i Lahti, hjalp ikke.

– Det var ett hundre prosent hans egen skyld. Han stresset litt for tidlig og litt for fort, men jeg tror han hadde fått problemer med å ta ham uansett. Ustjugov så sterk ut, mener Bogen.



KOM BRÅ TIL UNNSETNING: Terje Bogen (til venstre) løp på seg en strekk før han fikk gitt Oddvar Brå en ny stav på VM-stafetten i 1982. Foto: Tore Berntsen , VG

Staven står i monter

I motsetning til Martin Johnsrud Sundby, vet Brå hvor staven hans fra 1982 befinner seg.

– Den befinner se i en monter på Holmenkollen Park Hotell. Der går det en video 24 timer i døgnet. Det har den gjort siden VM i 2011, og avtalen er at den skal stå der til jeg blir 67 år, sier Brå, som blir 66 år om en snau måned.

– Forferdelig synd

Den pensjonerte NRK-legenden Jon Herwig Carlsen (79) kommenterte dramaet for 35 år siden sammen med nevnte Hovden. Han minnes scenene som utspilte seg som «et forferdelig virr-var».

Lørdag ble derfor et spesielt øyeblikk også for ham.

– Martin gikk kanskje glipp av en gullmedalje. Det var forferdelig synd, sier Carlsen til VG.

– Det var kamp om gullet i 82' også, men da var det Zavjalov som tråkket på staven til Oddvar. I motsetning til Martin, som ødela for seg selv. Situasjonene er ikke helt sammenlignbare, men de er ganske like, syns han.

BRAKK STAVEN: Martin Johnsrud Sundby klønet det til for seg selv da han kjempet for gull på tremila i Lahti. Foto: Scanpix

Føltes tungt

Det samme mener mannen som la stemmen sin på lørdagens stavbrekk-øyeblikk, Jann Post. Noe av det første som slo NRK-profilen da Sundby tabbet seg ut, var Brås uhell i 1982.

– Vi hørte om det like før rennet, så det dukket opp ganske kjapt. Det var jo utrolig kjedelig at det skjedde på slutten av løpet. Det ble avgjort umiddelbart, forteller Post, som ikke tror Sundbys stavbrekk blir like legendarisk som det forrige.

Post tror derimot at seierssjansene til Sundby er gode – både på 15-kilometeren og femmila som kommer senere i mesterskapet. Hovedpersonen selv nekter også å gi opp drømmen om sitt første individuelle mesterskapsgull, selv om den misbrukte muligheten på lørdag gjorde vondt.

– Det er superkjipt. Det var jo dritt for meg, men jeg kløner det til for meg selv og har kun meg selv å klandre. Da skal jeg klare å leve med det. Jeg skal klare å «fighte» mot det gullet jeg drømmer om, sier Sundby etter karrierens andre VM-sølv.