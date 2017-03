Bjørgens gullfangst - har tjent over én million kroner i comebacksesongen

LAHTI (VG) Da Marit Bjørgen (36) gikk over målstreken til sitt VM-gull nummer 18, passerte hun akkurat én million kroner i premiepenger denne sesongen.

I kveld mottok hele Norges gulldame sitt VM-gull nummer 18. Det gjorde hun på en helnorsk pall - etter at Heidi Weng tok sølv og Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok bronse.

Om noen dager mottar Bjørgen 433.000 kroner på kontoen for VM-innsatsen i Lahti.

For tredje gang i karrieren tok hun fire VM-gull i ett og samme VM. Hun gjentok altså bragden fra Oslo i 2011 og Val di Fiemme i 2013.

Da hun krysset målstreken til gull på tremila lørdag, så passerte hun også én million kroner i rene premiepenger denne sesongen.

Et VM-gull i Lahti er verdt 134.000 kroner. For stafettgullet fikk hver løper på det norske laget 31.000 kroner. Dermed ble det 433.000 kroner i premiepenger til Bjørgen.



– Det er veldig bra



Foran VM i Lahti hadde hun tjent rundt 17 millioner i premiepenger i verdenscup og VM. For tre år siden var hun oppført med 24 millioner kroner i formue.

– Det er veldig bra. Men når man tenker på alle timene man har lagt ned gjennom 15-20 år, så blir det ikke så mye mer enn millionen i året, sa Bjørgen til VG da.

I følge Kapital tjente hun 3,2 millioner kroner gjennom sitt selskap Tiram Holding i 2015, det var året hun ble gravid og fikk sønnen Marius.

– Det er ingen tvil om at hun har gjort det godt. Men det er veldig fortjent og hun har vært så fantastisk god over så mange år. Da skal man ha betalt for det, sa samboer Fred Børre Lundberg til VG etter Falun-VM.

Blir i Norge etter sesongen



I tillegg har Bjørgen tatt fire seirer og en 2. plass i verdenscupen denne sesongen. Det gir 605.000 kroner, med andre så har Bjørgen tjent 1.038.000 kroner i premiepenger denne sesongen.

Tidligere har Bjørgen reist utenlands etter sesongen for å markere at «jobben er gjort». Hun har blant annet vært på Aruba i Karibia. Men nå skal hun snart nyte og være hjemme med sønnen Marius.

– I år blir det ingen tur. Vi skal være i Oslo og Trøndelag, sier Marit Bjørgen til VG.

I tillegg kommer selvfølgelig inntekter fra skiforbundet, sponsorer og utstyrsleverandører.



Herrehopperne får mest



Mens langrennsløperne får 134.000 kroner i premiepenger for et VM-gull, så får herrehopperne 240.000 kroner for et VM-gull. Et gull i kombinert gir 110.000 kroner. VM-gullet som er minst verdt er hopp-gull for kvinner, de får 67.000 kroner.



Astrid Uhrenholdt Jacobsen får 100.000 for sine to VM-bronsemedaljer, og 31.000 kroner for stafetten. Maiken Caspersen Falla som ble verdensmester på sprint, lagsprint og stafett får 230.000 kroner.

Mens Heidi Weng får 238.000 kroner for gull i lagsprint og på stafett og sølv på tremila, samt en 4. og en 5. plass i Lahti.

Det ble en helnorsk dag i Lahti. Bak Bjørgen kjempet Weng og Uhrenholdt om sølvet, den duellen vant Weng, mens Ragnhild Haga ble nummer fire.

Søndag avsluttes VM med femmila. Tre av gullguttene fra stafettlaget er vraket, men Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Anders Gløersen og tittelforsvarer Petter Northug går for Norge.