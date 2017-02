Bjørgen smadret alle før VM: – Det er helt vilt det Marit gjør her

OTEPÄÄ/OSLO (VG) Hvis det skulle være noen som helst tvil om Marit Bjørgens VM-form, feide ski-dronningen den kontant til side under generalprøven i dag.

– Det var veldig betryggende. Jeg gikk fort i NM og så reiste jeg til Davos. Der hadde jeg noen økter jeg ikke var superfornøyd med. Jeg var spent i dag. Men det kjentes bra og er en god følelse å ta med inn mot mesterskapet, sier Bjørgen til NRK.

På 10 kilometer intervallstart var 36-åringen fullstendig overlegen sine konkurrenter. Hun vant med 26,5 sekunder ned til svenske Charlotte Kalla på andreplass.

Heidi Weng ble nummer tre, hele 57,2 sekunder bak Rognes-jenta. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire.

– Vi får gjøre noe med dette til når det virkelig gjelder. Hun kan ikke være så suveren, sier Heidi Weng til NRK.

Var forbannet i går



Dermed feier Bjørgen all tvil til side. Hun er i kanonform før mesterskapet i Lahti som begynner torsdag, men fastholder overfor NRK at hun har et mål om én individuell medalje.

Oppladningen til VM fikk seg imidlertid en liten knekk i går. Bjørgen hektet i en annen løper allerede i kvartfinalen av sprinten i estiske Otepää. Dermed ble det ingen lengre gjennomkjøring i den øvelsen før mesterskapet. Bjørgen var forbannet. Det innrømmet hun glatt etterpå.

Hun kunne trolig ikke levert en bedre respons på skuffelsen enn hva hun gjorde i dag.

– Helt vilt



Konkurrenter og publikum fikk en forsmak på hva som var i gjære allerede etter 3,8 kilometer. Bjørgen tok teten med ti sekunder ned til nærmeste utfordrer i Charlotte Kalla. Deretter fulgte Heidi Weng og Justyna Kowalczyk like etter. Alle andre hadde tapt mye før løpet var halvgått.

Ved 7,5 kilometer hadde Bjørgen tråkket inn gassen ytterligere. Differansen ned til Heidi Weng var blitt til 46 sekunder. NRKs kommentatorer kunne nesten ikke tro hva de så.

– Hun smadrer feltet noen få dager før VM begynner, utbrøt Jann Post.

– Det er helt vilt det Marit Bjørgen gjør her. Det er som om hun går i en egen klasse, supplerte ekspert Fredrik Aukland.

Mot mål var differansen ytterligere økt. Det lover særdeles godt for den allerede mestvinnende skiløperen i VM fire dager før det braker løs i Finland.