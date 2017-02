LAHTI/OSLO (VG) I kamp med det finske hjemmehåpet Krista Pärmäkoski (26) ble Marit Bjørgen (36) tidenes mestvinnende langrennsutøver da hun gikk inn til sitt 15. VM-gull.

Med et ekstremt rykk i den siste motbakken avgjorde Marit Bjørgen 15-kilometeren i Lahti og tok karrierens 15. VM-gull. Ingen i verden har flere.

Marit Bjørgen er skihistoriens mestvinnende langrennsløper i VM-sammenheng, etter et renn hvor finske Pärmäkoski tok sølvet og svenske Charlotte Kalla gikk inn til bronse. I intervju med NRK etter løpet blir hun minnet på at det bare er 14 måneder siden hun ble mamma.

– Når du nevner Marius, begynner tårene å trille. Jeg er utrolig glad og fornøyd med at jeg lyktes så godt. Det var spesielt å gå med Pärmäkoski i løypa her. Det var et utrolig trøkk, sier Bjørgen.

Norsk-finsk duell

Taktikken til Bjørgen i forkant av løpet var klar: Hun ville sette stor fart umiddelbart for å distansere flest mulig løpere raskest mulig.

– Hun er dronningen av langrenn, slår VG-ekspert Thomas Alsgaard fast.

36-åringens høye tempo medførte at feltet fort slo sprekker. Ved bytte fra klassisk til skøyting etter 7,5 kilometer, hadde Bjørgen, Pärmäkoski, Kalla og Heidi Weng fått en solid luke til de andre konkurrentene.

Bare 1000 meter senere begynte også de to sistnevnte å slippe tak, noe som gjorde at det ble en ren gullduell mellom Bjørgen og det finske hjemmehåpet Pärmäkoski.

Ut på den siste runden skilte hele 28,6 sekunder fra Weng på tredjeplass til hennes norske lagvenninne i tet.

Avgjørelsen

Pärmäkoski hadde ingen individuelle mesterskapsmedaljer fra før, men 26-åringen gjorde alt for å glede det finske hjemmepublikumet.

I den siste motbakken kunne imidlertid ikke Pärmäkoski gjøre noe annet enn å konstatere det samme som så mange andre har gjort før henne: At Bjørgen er altfor god.

For de andre norske jentene gikk det ikke like bra. Weng fikk det tøft på de siste kilometerne og tapte ikke bare kampen om bronsen med Kalla, men også oppgjøret om fjerdeplassen med Nathalie von Siebenthal. Mens Weng ble nummer fem, endte Astrid Uhrenholdt Jacobsen på 8.-plass og Ingvild Flugstad Østberg som nummer 19.

– Ingvild er ikke i slag, hverken i dag eller på sprinten. Hun har mer inne, men det spørs om hun klarer å hente det ut, sier Alsgaard om Flugstad Østberg.

VG oppdaterer saken!