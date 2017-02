Bjørgen om gulldrysset: – Jeg får telle medaljer når jeg har lagt opp

LAHTI/OSLO (VG) 14 år etter at Marit Bjørgen (36) tok sitt første VM-gull kunne hun juble for nummer 15 i kveld.

– Det er like spesielt nå som det var første gangen, det er en god følelse å høre nasjonalsangen, kjenne det bruse i kroppen og tenke at jeg har nådd målet mitt, sier Bjørgen til VG rett etter kveldens medaljeseremoni.

Selv er hun ikke så opptatt av å telle medaljer, men står nå med 15 VM-gull og seks OL-gull i en fantastisk karriere:

– Så lenge man er aktiv legger man ting bak seg og ser fremover, jeg får telle medaljer når jeg har lagt opp, sier Bjørgen til NRK.

RUTINERT GULLGLIS: Marit Bjørgen har nå 15 VM-gull. Her fra kveldens medaljeseremoni i Lahti. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Hun parkerte finske Krista Pärmäkoski, og sikret seg gullet på 15-kilometeren med skibytte i dag, og etter seiren var det sønnen Marius som fikk mye av oppmerksomheten sammen med tidenes mestvinnende, kvinnelige langrenssløper.

Sønnen var ikke med da gullet ble delt ut.

– Han ligger og sover, han var sliten etter dagen, forklarte Bjørgen smilende og med en liten gledeståre i øyekroken.

36-åringen er lettørt når ettåringen blir tema.

- Flinkere til å prioritere



Hun har hatt en helt annen utfordring i forkant av dette mesterskapet enn tidligere. Livet som småbarnsmor legger helt andre premisser for hverdagen, og Bjørgen hyller ektemannen Fred Børre Lundberg.

GULLDEBUTEN: Marit Bjørgen jubler etter å ha vunnet VM-sprinten i Val di Fiemme i 2003. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten Fred Børre. Jeg har en enestående mann og pappa. Det har vært litt tøft til tider, men vi har vært et godt team. Det er utrolig godt å klare målet, forklarte Bjørgen da hun gjestet NRK-studioet sammen med samboeren i kveld.

Lundberg mener at sønnen Marius har sørget for at Bjørgen har fått et annet perspektiv på skikarrieren, og at det kan være meget positivt.

– Ski er viktig for henne, men samtidig så har hun fått Marius, og det har satt ting i et annet perspektiv. Det merker jeg godt for un har blitt flinkere til å prioritere, og smartere i treningen, sier Lundberg.

