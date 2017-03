Bjørgen måtte «google» ukjent svenske før stafetten

LAHTI (VG) Marit Bjørgen (36) var nervøs for å møte Stina Nilsson i en eventuell spurt om stafettgullet. Dermed måtte hun finne ut av den unge jenta som skulle veksle Sveriges sprint-ess ut på siste etappe.

Bjørgen fant et navn hun ikke kunne så veldig mye om, nemlig Ebba Andersson. 19-åringen som overraskende nok ble en del av Sveriges stafettlag tidligere denne uken.

Veteranene Hanna Falk og Ida Ingemarsdotter ble vraket. Bjørgen var både overrasket over uttaket av Andersson, og senere imponert over hva langrennstalentet fikk til på Sveriges tredje etappe.

– Jeg trodde kanskje Falk eller Ida skulle gå. Jeg var overrasket fordi hun ikke har gått så mye verdenscup. Hun hadde ingen respekt. Hun er en jente for fremtiden, sier Marit Bjørgen – som selv gikk Norge inn til stafettgull i dag. Sverige tok sølvet, mens finnene tok bronse på hjemmebane.

Les også: De norske jentene når historisk bragd

Saken fortsetter under klippet.

Måtte undersøke



Bjørgen slår fast at det svenske uttaket – omtalt som et lite sjokk av Aftonbladet-kommentator Petra Thorén – «fremstår riktig». 36-åringen fortsetter å påpeke at hun ble overrasket – i likhet med flere den dagen Anderssons navn sto på uttakslisten.

Når rennet var over ble Andersson det store samtaleemnet blant svenske journalister og utøvere.

På spørsmål fra én journalist om Bjørgen var nødt til å bruke Google eller Youtube for å finne ut av den 19-årige overraskelsen, svarer Norges store ski-dronning følgende:

– Jeg måtte det ja for å sjekke resultatene hennes. Hun er juniorverdensmester, men har ikke gått så mye verdenscup. Det var overraskende for meg, sier Bjørgen, som deretter fikk spørsmål av en journalist om hva hun tenkte da hun så resultatene til den unge svenske løperen.

– Jeg hadde hørt litt på der forhånd, men jeg fikk mer oversikt på om hun hadde gått mange verdenscuprenn. Jeg var overrasket over oppsettet (til Sverige), men hun gjorde en bra jobb, sier 36-åringen.

Les også: Sundby lover Krogh 30 sekunders forsprang på stafetten

Hylles av Kalla



Det var ikke bare Bjørgen som var full av lovord om stjerneskuddet. Svenske Charlotte Kalla har vært svært positiv gjennom hele sesongen, og den svenske ski-yndlingen skal ha brukt sin innflytelse for at 19-åringen kom med på svenskenes stafettlag i dag.

– Det var helt herlig. Jeg er utrolig glad og stolt over å få ta i mot et sølv med disse damene, sier Kalla.

– Jeg er så imponert over hvordan Ebba håndterer oppgaven i dag. Jeg hadde håpet å sende henne ut i rygg med Norge og Finland, men mine krefter fantes ikke i dag. Men at Ebba kom inn i løpet, var så rolig og vekslet ut som hun gjorde, det betydde utrolig mye for Stina, sier Kalla.

Les også: Ren utklassing på stafetten: Bjørgen gikk Norge inn til VM-gull

Så hvem er egentlig Ebba Andersson? Svaret får du i videovinduet under.