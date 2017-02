LAHTI (VG) Marit Bjørgen (36) fikk lykkeønsker fra Therese Johaug (28) før VM-rennet.

Etterpå var hun opptatt av å dele gullet med den utestengte landslagskollegaen og venninnen.

– Det har vært et spesielt år. Therese er ei jente som har betydd mye for meg gjennom karrieren, sier Marit Bjørgen etter den internasjonale pressekonferansen.

Hun blir tydelig rørt når hun snakker om det med norske journalister, som står som sild i tønne for å høre hva hun sier.

– Jeg fikk muligheten til å treffe Therese før jeg reiste hit. Jeg sa at jeg skulle gå for henne her i Lahti.

– Tenkte du på Therese underveis?

– Jeg hadde Therese i bakhodet i hele dag. Hun hadde mørnet på. På oppvarmingen tenkte jeg også på henne, hvordan jeg skulle gjøre ting.

– Hadde du tapt for Therese?

– Det kan godt hende!

– Du var, er og blir mitt største forbilde, skriver Therese Johaug på instagram - og publiserer et bilde av henne selv og Bjørgen sammen.

Etter at Therese Johaugs dopingsak ble kjent i høst, sa Marit Bjørgen at hun hadde tenkt over om det var «verdt å drive med langrenn etter dette».

Nå er Johaug utestengt fra VM. Hvis dommen hun har fått, blir stående, kommer hun tilbake til neste vinter.

– Jeg vil dele denne medaljen med Therese, var Bjørgens klare melding etter gull-løpet lørdag.

Hun delte den også med sønnen Marius, som hun ikke hadde sett fra hun dro fra Norge tirsdag ettermiddag.

– Fred (Børre Lundberg) har vært klar på at vi skal være litt harde og at jeg skulle gjøre meg ferdig med 15 km først.

Marit Bjørgen forteller om følelsene som tok henne etter målpassering:

– Jeg har blitt mye mer lettrørt. Tårene kommer så mye lettere enn før. Det er spesielt å vinne her når jeg ofrer litt mye.

Hun hyller også sin samboer:

– Uten Fred hadde jeg aldri klart dette.

Bjørgen forteller at hun våknet tidlig på morgenen før 15 km skibytte.

– Jeg hadde satt klokken på åtte, men jeg våknet klokka sju. Så lurte jeg på om jeg skulle bli liggende eller gå ut og lufte meg. Det ble det siste.

Mens verdensmesteren var i høyden i Davos sammen med familien opp mot VM, har resten av det norske kvinnelaget droppet høyden og vært på Sjusjøen. Det gikk ikke å bra for lagvenninnene lørdag.

– Hver enkelt må gjøre det en føler er riktig. For meg var det riktig å dra i høyden. Det har jeg gjort før alle mesterskapet. Heidi (Weng) bestemte seg tidlig for å være i lavlandet. Det er ikke noe fasitsvar på det, mener Marit Bjørgen.

Søndag er det teamsprint med verdensmester Maiken Caspersen Falla som ei av to norske jenter. Marit Bjørgen skal ikke gå, selv om det kanskje hadde gjort de norske vinnersjansene størst.

– Jeg sa fra tidlig, lenge før VM, at jeg ikke skulle gå.

– Det frister ikke å ombestemme seg nå?

– Har jeg lagt en plan, så gjennomfører jeg den!

– Føler du at du har vært smart med tanke på VM-planen?

– Ja, jeg føler at jeg har vært smart i forhold til det målet jeg har hatt. Jeg har ikke latt meg friste til å gå løp jeg ikke hadde i planen.