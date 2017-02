Bjørgen: Jeg står for det jeg sa om Johaug

LAHTI (VG) Marit Bjørgen (36) lar seg ikke påvirke av kritikken hun har fått etter hyllesten av Therese Johaug etter duathlon-seieren.

– Jeg regnet med at når jeg sa det jeg gjorde, så forventet jeg med at noen hadde en mening om det. Men jeg står for det jeg sa. Jeg hadde regnet med kritikk, sier Marit Bjørgen foran tirsdagens 10 km med individuell start.

Expressen-kommentatoren Tomas Pettersson skrev at Bjørgen opptrer hyklersk når hun uttrykker støtte til Johaug.

«Da kjenner jeg plutselig dette: På den ene siden er det selvsagt å stille opp for kampen mot juks i allmenne termer. På den andre siden er det tydelig ikke like selvsagt å stå for samme kamp når det handler om din egen venn.», skrev Pettersson, før han kom med følgende kraftsalve:

«Det finnes bare ett ganske passende ord for en sånn oppførsel: Skinnhellighet.»

– Når en ser på det styret som har vært i media rundt Therese-saken, så var det ikke overraskende. Jeg hadde henne bare i tankene som en god venninne og ikke den saken, sier Bjørgen på mandagens pressekonferanse.

– Jeg vet hvordan media jobber, så jeg var ikke så veldig overrasket over dette.

Bjørgen tilbrakte deler av søndagen sammen med sønnen Marius, som bor inne i selve Lahti sammen med pappa Fred Børre Lundberg, mens Marit bor med troppen ute i Vierumäki utenfor VM-byen.

– Jeg hadde litt av mamma-livet søndag. Nå er jeg igjen inne i fokuset som toppidrettsutøver. Jeg må holde ut den uka som er igjen nå. .

– Verdensmester er ikke noe man er, det er noe man har vært. Men jeg føler at formen er der. Det er i hvert fall sju som kan kjempe om pallen i morgen. Krista Pärmäkoski virket veldig sterk på duathlon, sier Bjørgen.

De andre fem som hun har med i favorittgruppen ifølge Bjørgen er resten av Norges lag, Charlotte Kalla og Justyna Kowalczyk.

Spurt av svenske journalister om ikke også Stina Nilsson er en av kandidatene, svarte Bjørgen:

– Beklager - Stina kan absolutt være en av dem også. Hun har vist litt under pari i VM, men hun er absolutt en kandidat. Hun kan være en outsider.

Bjørgen forteller at hun har brukt idrettspsykologen Brit Tajet-Foxell i forbindelse med VM.

– Hun forsterker ting som jeg vet at jeg må jobbe med selv. Det fortsetter å surre i hodet rett før start. Det kan tekniske oppgaver eller hvordan jeg skal legge opp løpet.

Norge har til nå tre av tre mulige gull i kvinnelangrenn i VM. Kan de ta seks?

– Alt er mulig, men det er mange sterke løpere på 10 km, sier Bjørgen.

– Det er ikke bare å hente gullmedaljene, sier Ingvild Flugstad Østberg.

I tillegg til Bjørgen og Østberg, er det Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng som går for Norge.

– Jeg er i hvert fall ikke favoritt, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg er nok outsider.

– Det er gøy med kampen mot klokka, som er det viktigste når det er individuell start.