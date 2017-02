OTEPÄÄ (VG) Marit Bjørgen (36) sprudler ei snau uke før VM. Selv når hun blir «overfalt» av svenske og finske journalister som mener hun blir dronningen i Lahti.

– Det er bare å legge presset på meg, smiler hun etter å ha fått følgende meldinger:

• Finsk journalist: - Finnene mener du kan ta seks gull om du hadde stilt opp i alt.

• Svensk journalist: - Svenskene mener at du blir VM-dronningen.

– Nei, det hadde jeg ikke gjort, svarer Bjørgen på om seks gull hadde vært mulig.

Les også: – Det blir lite familietid i VM, så Bjørgen må bruke tiden nå

Hun har uansett bestemt seg for å droppe teamsprinten i Lahti. Det betyr at hun skal være med i fem renn.

– 10 kilometer og duathlon og tremila er mine tre sterkeste kort, sier Marit Bjørgen – og må selvfølgelig også ta med stafetten.

I så fall snakker vi fire gull…

Men selv snakker hun om en ganske annen målsetting:

– Målet er en medalje. Da er jeg fornøyd.

Les også: Bjørgen dropper lagsprinten i VM.

– Men du trives i Lahti?

– Ja, det er fine løyper der. Det er tøft, og det synes jeg er bra.

Fredag trente Marit Bjørgen bevisst på sprintstart i Otepää. Hun har slitt med startene denne sesongen.

FAMILIE-OPPLADNING: Marit Bjørgen sammen med sønnen Marius og mannen Fred Børre Lundberg i Davos. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Ja, jeg får se om det er mulig å komme seg til finalen her.

– Fred (Børre Lundberg) sier at «du blir ikke god på det om du ikke trener», så da gjør jeg det.

Så du denne? Derfor fikk han navnet Marius.

NRK spør om starten er avgjørende for om Marit Bjørgen kan ta gull i VM-sprinten.

– Nei, men en må ha marginene på sin side.

Mens resten av de VM-uttatte jentene har ligget på Sjusjøen og forberedt seg, har Marit Bjørgen vært i Davos sammen med familien. Sønnen Marius gjør at livet er snudd opp-ned.

Veien tilbake etter fødselen har blitt ekstra lang på grunn av skader. Først fikk hun en skade i mars som gjorde at hun ikke fikk gjort det planlagte comebacket under NM del to, deretter fikk hun et tretthetsbrudd i slutten av mai, og dermed ble det seks-åtte uker med sykkel.

I sommer var Bjørgen i tvil om hun virkelig skulle klare å komme tilbake. Nå er det VM, og hun er klar som et egg.