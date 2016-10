Petter Northug tidoblet inntekten på ett år

Inntektsåret 2014 var uvanlig lavt for ski-esset, men i 2015 tok det seg opp igjen – og vel så det.

Petter Northug tjente i overkant av 1,5 millioner i 2014, en sum han tidoblet på ett år med 15 millioner kroner i skattbar inntekt, ifølge skattelistene for 2015.

2014, da han «bare» tjente 1,5 millioner, var også året da Northug, promillekjørte sin Audi A7 over en rundkjøring og inn i autovernet.

Under rettsaken kom det fram at når Northugs skattbare inntekt svinger fra år til år, skyldes det at han selv kan velge hva han vil ta ut av inntekt fra sitt personlige selskap og utøverfond, samt om han vil at alle premiepenger skal havne på hans konto.

Han fikk ut fra 2014-inntekten en bot på 185.000 kroner - i tillegg til fengselsdommen. Hadde inntekten hans vært på 2013-nivå, rett over syv millioner, ville boten endt opp rundt 875.000 kroner.

I tillegg til tidoblingen av inntekt har også Northugs oppførte formue mer enn doblet seg fra 2014 – da han var oppført med 7.313.568 – til 2015 da han står med 18.310.906 på bok.

Langrennskollegene Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har hatt en hard høst med hver sin dopingsak. Men de har til gjengjeld et svært innbringende fjorår å se tilbake på.

Johaugs inntekt har steget jevnt og trutt i hele karrieren, og nådde et foreløpig høydepunkt i fjor med rett over 4,7 millioner skattbare kroner i inntekt. Med det er hun slått av både Northug og Johnsrud Sundby. Sistnevnte står oppført med 5,4 millioner i inntekt i fjor.

Når det kommer til formue er Johaug til gjengjeld suveren. Med nesten 37 millioner trenger hun ikke å bekymre seg for salt i maten i nærmeste framtid.

Johnsrud Sundby kan heller ikke kalles blakk, men ligger et stykke bak Johaug, med 6.786.864 kroner i formue.

