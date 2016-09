KVITFJELL (VG) Marit Bjørgen (36) savner sønnen Marius, men er glad for at hun endelig er kvitt skadene og blitt frisk nok til at hun kan kjøre skikkelige hardøkter igjen.

– Ståa er bra. Jeg får lov til å gjøre det meste. Jeg hadde min første «elghufs-økt» i dag, og det er den økten jeg har savnet mest, sier Bjørgen til VG.

Bjørgen er tilbake på landslaget igjen, og etter et turbulent halvår er hun endelig i god nok form til å gjennomføre en «normal» samling. I går gikk hun på rulleski sammen med Therese Johaug og de andre jentene, i dag sto elghufs på programmet før møtet med pressen.



– Det har gått veldig greit så langt. Jeg har fått en del positive svar. Jeg har kjørt noen hardøkter sammen med jentene, og der har det vært mye positivt, sier hun.

Langrennsjentene er i disse dager samlet på Kvitfjell, og oppholdet er Bjørgens første uten sønnen Marius. Ifølge småbarnsmammaen går det ganske greit - foreløpig.

– Jeg kjenner på å være 100 prosent idrettsutøver igjen. Men savnet er der, sier hun.

Skadekaos

Etter at Bjørgen ble mamma til vesle Marius ved juletider i fjor, var hun offensiv i forsøket på å komme raskest mulig tilbake i skisporet. Riktignok har vinterens VM i Lahti hele tiden vært det langsiktige målet, men allerede under NM i mars ønsket hun å gjøre et skikkelig comeback, men skidronningen måtte melde forfall.

Hun pådro seg et brudd på venstre side av bekkenet. Etter at NM røk innrømte hun at hun trente mindre enn før, og i juni meldte hun også forfall til Oslo skishow. Navnet hennes ble videre strøket fra deltakerlisten under Blinkfestivalen i juli, og Toppidrettsveka i august.

Like før sommeren fikk Bjørgen nemlig en ny nedtur å forholde seg til - 36-åringen, som allerede hadde vært gjennom et brudd på venstre side av bekkenet, fikk et nytt et. Denne gangen på høyre side.

Tåler treningen



I sommer har hun trent mye mengde, og gjort det hun kan for å komme i best mulig form før høsten. I slutten av august droppet hun å være med landslaget på høydeopphold i Italia, på grunn av at hun fremdeles ikke var i stand til å løpe som hun skulle.



Men de siste tre ukene har vært annerledes. Bjørgen har vært i stand til å snøre på seg joggeskoa igjen, og har gjennomført tre løpeøkter i uken, hver på rundt én time.

– Jeg har tålt treningen med rulleski i august og sålangt i september. Nå har jeg startet gradvis med løpingen, og det virker som jeg tåler det. Beintettheten går tilbake, noe som tyder på at jeg blir sterkere, forklarer Bjørgen.

Hun forteller til VG at hun føler hun har gjort ting riktig i prosessen med å komme tilbake i langrennssporet. Hun synes hun har vært tålmodig, og håper nå at treningen i høst går etter planen.

– Målet er å gå sesongåpningen på Beitostølen, slår hun fast.

