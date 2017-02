LAHTI (VG) I løpet av mandag eller tirsdag blir det klart om de utestengte russerne med Aleksander Legkov i spissen likevel får gå VM i Lahti.

– Vi har håp om et positivt resultat. Avgjørelsen kan komme når som helst, forteller teamsjefen Jurij Tsjarkovskij når VG treffer ham på russernes hotell i VM-byen.

CAS (voldgiftsdomstolen for idrettssaker) har ikke besvart VGs henvendelse mandag, og Tsjarkovskij og de andre russiske lederne lever i spenning.

Legkov, Jevgenij Belov og Maksim Vylegzjanin jakter alle VM-deltakelse i Lahti. Mesterskapet starter torsdag 22. februar.

Seks russiske utøvere ble i utgangspunktet suspendert den 22. desember etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet disiplinærsaker mot 28 russiske utøvere som var med i Sotsji-OL i 2014.

Skipresident Jelena Välbe sa sist uke til Izvestija at de utestengte løperne drar til Lahti for sikkerhets skyld - dersom det skulle komme et positivt svar fra CAS før mesterskapet starter.

– Nei, de er ikke her, men vi kommer til å fly dem inn så kjapt som mulig hvis de får klarsignal, sier 75 år gamle Tsjarkovskij til VG.

Russerne har altså brakt saken inn for appelldomstolen. Legkov og Belov sa i en pressemelding at de mener at det ikke er noe grunnlag for å utestenge dem, etter som de ikke har avlagt positive dopingprøver.

HÅPER: Russlands teamsjef Jurij Tsjarkovskij. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det internasjonale antidopingbyrået ved Richard McLaren la fram en rapport som sa at mer enn 1000 russiske utøvere var en del av et dopingprogram, hvor de blant annet kludret med dopingprøver.

De tre andre utøverne som er utestengt er Julija Ivanova, Jevgenia Shapovalova, og Aleksej Petukhov. De har også klaget på utestengelsen.

Russernes store VM-håp, Sergej Ustjugov, sa under Tour de Ski at han mente utestengelsen av lagkameratene var urettferdig, og at han også gikk for dem. Ustjugov vant Tour de Ski suverent.

Legkov og Belov har altså brakt saken inn for CAS. De mener at de er uskyldige og at det ikke finnes beviser som rettferdiggjør at de skal suspenderes. De to russiske skiløperne hentet inn den tyske advokaten Christof Wieschemann til å forsvare sine interesser. VG var mandag i kontakt med Wieschemanns kontor. Wieschemann har foreløpig ikke ringt tilbake. VG har heller ikke klart å få kommentar hos den norske langrennssjefen Vidar Løfshus.

En pressemelding fra Legkov og Belov ble publisert i mange russiske medier, og de sendte også en engelsk versjon til utenlandske medier. Den tyske advokaten sier der at det ikke er grunnlag for å utestenge de to ut fra McLaren-rapportens påstand om at det er funnet tegn på at reagensglass med deres dopingprøver er åpnet.

I pressemeldingen het det at «IOC informerte 22. desember FIS om påståtte brudd på dopingreglene under Sotsji-OL, og IOC har startet granskning. Granskingen er blant annet basert på prøver at disse to utøverne. FIS har midlertidig utestengt idrettsutøverne før det blir en avklaring på om de er skyldige i brudd på antidopingreglene. Vi vil understreke at granskningen av Legkov og Belov er satt i gang bare fordi det er funnet tegn på at reagensglass med deres prøver er åpnet».

Advokaten og de russiske langrennsløperne fastslår at de to ikke har avgitt noen positiv dopingprøver, og at det heller ikke er bevis for at de har medvirket til bruk av ulovlige stoffer, eller at dopingprøvene deres har vært positive før reagensglassene er blitt åpnet.

Den tyske advokaten mener at FIS må bruke prinsippet om uskyldspresumsjon – og at det må være alvorlige og berettigede mistanker. Det er det – ifølge advokaten og skiløperne – ikke i dette tilfellet.

– Det er bare en antakelse om at deres dopingprøver har blitt åpnet og lukket uten deres kjennskap. Det er klart ikke tilstrekkelig for slike sanksjoner, het det i pressemeldingen.

Legkov og Belov hevder at de aldri har brukt ulovlige stoffer og at de støtter dopingkampen.