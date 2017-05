Frykten for at Russland skal bli utestengt fra 2018-OL gjør at de nå desperat stiller seg tilgjengelige for dopingtesting.

– Alle vinteridrettsforbundene våre har tatt kontakt med sine respektive internasjonale forbund med initiativ om at de kan teste russiske utøvere, gjerne hver eneste dag, sier visestatsminister Vitalij Mutko til nyhetsbyrået Tass.

De enkelte internasjonale forbundene, som for eksempel skiforbundet FIS, er blant dem som kan ta initiativ til dopingtester av idrettsutøvere.

Les også: Russland må ofre Isinbajeva for å komme tilbake i det gode selskap

Et stort problem for russerne er at de i øyeblikket ikke har noe nasjonalt antidopingbyrå som kan teste utøverne. Rusada mistet godkjenningen fra WADA (det internasjonale antidopingbyrået) i november 2015. Russland håper nå intenst at Rusada om kort tid skal få lov til å ta prøver selv, og at de innen året er omme skal få tilbake full godkjenning som nasjonalt antidopingbyrå.

Mutko var tidligere sportsminister, men er forfremmet til visestatsminister – med sport som en del av sin portefølje. Han er også president i det russiske fotballforbundet.

Les også: Johaug til VG: – Jeg er forberedt på at OL kan ryke

WADA-rapportene har antydet at Mutko umulig kan ha vært uvitende om dopingen. McLaren-rapporten konkluderte også med at sportsministeriet må ha hatt påvirkning på Rusada, som skal være uavhengig.

WADA-sjefen Craig Reedie sa nylig at Rusada-problemene ikke bør ha innvirkning på spørsmålet om russiske utøveres deltagelse i 2018-OL.

Rusada ble utestengt fra det gode selskap som følge av McLaren-rapporten, der det blant annet kom frem at russerne hadde jukset i stor stil under OL på hjemmebane i 2014. Dopingprøver hadde blitt smuglet ut gjennom en luke i veggen i laboratoriet – og erstattet av «rene» prøver.

Les også: – Mer enn 1000 russiske utøvere med i systematisk doping

Seks av de russiske langrennsløperne var utestengt fra vinterens Lahti-VM, og en rekke russere, særlig friidrettsutøvere, ble nektet deltagelse i Rio-OL for et snaut år siden.

Mange mener at russerne må utestenges igjen. Blant dem er sportskomiteen i den tyske riksdagen.

Lederen i komiteen, Dagmar Freitag, uttalte nylig til Deutsche Welle at russerne bør utestenges, og lederen for den tyske OL-komiteen, Alfons Hörmann, sa nylig til avisen Handelsblatt at det bør være langt færre russiske utøvere i Pyeongchang enn det var i Rio de Janeiro.

Les også: Russiske langrennsløpere i CAS: – De lyttet til oss

– For oss var det utenkelig at så mange russere skulle få delta i Rio. Pyeongchang må ikke bli et nytt Rio, sa Hörmann.

Før Rio-OL valgte IOC å overlate til de enkelte internasjonale forbund å avgjøre om russerne skulle få delta. I enkelte idretter ble utøvere utestengt, i andre idretter fikk samtlige kvalifiserte russere delta. Verst gikk det ut over landets friidrettsutøvere.

Antidoping Norge var blant 14 nasjonale antidopingbyråene som var med på å skrive et åpent brev til IOC-president Thomas Bach, med oppfordring om å utestenge Russland fra de olympiske lekene i Rio.