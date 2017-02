Rot og rør i Røstes reir

Kommentar Ja, det er gledelig at etikken i norsk langrenn får ståkarakter. Men det er skremmende hvordan det kunne vokse frem en kultur der ledelse, kontroll og sikkerhetssystemer har vært mangelvare.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det var en sammensatt seanse som fant sted i Colosseum-salen på Ullevaal stadion.

Der hovedkonklusjonen, som ble lagt frem av førstestatsadvokat Katharina Rise, gir god grunn til lettelse for et skimiljø som har vært gjennom en knalltøff periode.

For det internasjonale granskingsutvalget konkluderer med at det ikke har forekommet uforsvarlig medisinering av friske langrennsutøvere.

En slutning som selvsagt er viktig for standingen til nasjonalsporten. Som bekrefter et bilde vi har sett i begge de krevende dopingsakene: At det ikke er grunn til å hevde at norske langrennsløpere eller ledere har gjort noe galt med vilje.

Men etter å glist en liten stund over den etiske renvaskelsen, burde både den øverste skiledelsen og langrennstoppene tørke av seg fliret faderlig fort.

For etter alt som er blitt kjent om manglende systemer og kontrollfunksjoner de siste månedene, gir utvalgsrapporten ytterligere dokumentasjon på hvor amatørmessig skiforbundet er blitt styrt.

Og ærlig talt; dersom tilsvarende svakheter i en organisasjon hadde vært avdekket i næringslivet, hadde den øverste lederen vært ute av døren på minuttet.

Men Erik Røste sitter der, han.

Det er naturlig at skipresidenten ikke har oversikt over alle detaljer i grenene, men det er nå en gang en toppleders ansvar å ha kontroll på det strukturelle i en organisasjon.

På Røstes vakt har det forekommet en omfattende systemsvakhet i paradegrenen – der innholdet i syv strakstiltakene altså først kom etter at Therese Johaug hadde testet positivt.

Og der Katharina Rise og hennes utvalgskolleger nå kommer med supplerende dokumentasjon på at «ledelse 1.0» er håndtert til stryk.

Selvsagt skal skitoppene få glede seg over at medisineringspraksisen passerte etikk-sensuren. Men det er også nødvendig å ta inn over seg vanskjøtselen av det viktige arbeidet med å ha buffere mot trøbbel.

Og det er faktisk ikke bagateller som ble tatt opp i går:

I strid med kontraktsforpliktelsene ble det ikke tilrettelagt for årlige seminarer og foredrag for utøverne om antidopingarbeid. Sett i sammenheng med mangel på sikring av at «Ren utøver»-programmet ble gjennomført, er fravær av bevissthet rundt et så viktig felt ikke til å forstå.

Videre har rutiner for håndtering av legemidler vært uklar og dårlig, ifølge utvalget, mens journalføringen karakteriseres som uryddig. Hukommelse og huskelapper har blant annet hatt funksjonen som burde vært ivaretatt av et felles elektronisk system. Dette kommer nå, men burde ifølge Rise & co. vært på plass tidligere.

Uklare rutiner er også et stikkord for informasjonsutveksling med Olympiatoppen, mens en tidligere praksis om reseptpliktig medisin lett tilgjengelig i smøretraileren ikke akkurat slo an hos utvalget.

Legger du i potten at utøverkontrakter både har vært problematiske overfor både WADA-reglene og norsk helseregelverk, samt at deler av behandlingsopplegget er bygget på begrunnelser uten hold i vitenskapelig dokumentasjon, begynner den påståtte jubeldagen allerede å falme.

Og da er det ennå ikke nevnt at granskerne ser etiske betenkeligheter ved det mye omtalte forstøverapparatet, som de mener sender uheldige signaler til barn og unge om medikalisering av idretten.

Men de vil likevel ikke ta initiativ til å få «medisinteknisk avansert utstyr» ut av smørebussen. Nå er det enten saltvannsoppløsning, eller utøveres egen medisin etter anvisning fra lege, som finner veien til apparatet. Ikke «selvbetjening» lenger.

Og slik praksisen er i dag, mener utvalget at den er helsefaglig innenfor.

Omtrent her står vi – rett før VM på ski.

Med en langrennsleir som kan puste ut etter noe som langt på vei kan sees på som en moralsk oppreisning.

Men der mangelen på konsekvenser av uprofesjonelt lederskap er forholdsvis ufattelig.