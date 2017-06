Skarstein må ro dobbelt så langt som før

Birgit Skarstein (28) mener at hun med all sin trening til langrennstakingen i Paralympics i Pyeongchang er godt forberedt mentalt og fysisk til å ro dobbelt så langt som før i sesongens verdenscupremiere.

– Det er som å gå fra kortdistanse til mellomdistanse. Konkurransetiden var fem minutter og 15 sekunder. Nå er den blitt 11 minutter og 15 sekunder. For min del er det ingen fare. Jeg driver aktivt med langrenn og er godt trent for lengre distanser, sier Birgit Skarstein foran verdenscupstarten i polske Poznan.

ALLSIDIG: Birgit Skarstein (t.v.) og Ezinne Okparaebo foran et rullestolløp under Bislett Games for to år siden. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Innledende heat går fredag, finalene lørdag. Funksjonshemmede Skarstein og funksjonsfriske roere som Olaf Tufte (41) er deltakere i samme verdenscup. Nå også over samme lange distanse.

I februar ble det nemlig vedtatt at parautøverne i likhet med OL-utøverne - Tufte & co - skulle ro 2000 meter.

Sykler i Frankrike



Ikke 1000 meter, som Birgit Skarstein gjorde før - for eksempel i Paralympics i Rio sist høst.

Endringen er blant annet kommet i stand som følge av at det tidligere medførte visse praktiske ulemper å skulle flytte startbryggen tusen meter på regattavannet, fra OL-utøvernes 2000 meter bane, til parautøvernes 1000 meter bane.

– Det ble satt at det var «for mye jobb» å flytte startbryggen. Nå er det ikke lenger et praktisk problem. Men vi har fortsatt bare én verdenscup. Sesongens første konkurranse i mai ble satt opp spesielt for pararoing. Dette er vår eneste verdenscup før VM, sier Birgit Skarstein.

Det innebærer at hun «må» dra til Frankrike for å sykle i juli, mens OL-roerne - de funksjonsfriske - tar turen til Luzerns verdenscup. Og det betyr at det fro Birgit Skarstein og pararoernes del er over tre måneder til VM i september.

Til tunnelen i Torsby



– En av tre konkurranser er verdenscup. Det er for dårlig. Jeg trener sammen med Olaf og de andre roerne resten av året. Når de drar til neste verdenscup, må jeg finne på noe annet. Jeg må ta noen grep for å være på hugget, sier Birgit Skarstein.

Med få konkurranser blir det «mange treninger». Men det gir henne også «muligheten til å tenke helhetlig». Birgit Skarstein trener - samtidig - med tanke på langrennsstaking i Pyeongchang i mars kommende vinter, og roing i Tokyo i 2020.

VM-sølv og bronse i vinter Birgit Skarstein Født: 10. februar 1989 Meritter: VM-gull (2014) og VM-sølv (2104) roing, 4. plass roing Paralympics i Rio 2016. 8. plass langrennspigging sprint Sotsji-OL. Sølv og bronsemedalje i langrennspigging i VM i Tyskland sist vinter. Aktuell: Starter i sesongens første verdenscup i roing i Poznan i Polen fredag og lørdag.

– Jeg har tekniske treningsøkter på skimølla på Olympiatoppen hver uke, trener styrke med stav og ro-tak, pluss én økt på vannet med roing hver dag. Tirsdag drar jeg til Torsby i Sverige for å gå i skitunnelen der, forteller Birgit Skarstein.

Rekord i fjor



Regattabanen i Poznan er en typisk medvindsbane. I fjor rodde hun fire sekunder fortere enn den da tre år gamle gjeldende verdensrekorden der - på 1000 meter.

«Problemet», påpeker Skarstein og ler, var imidlertid at briten Rachel Morris kom i mål på tiden 5.09,57, mens Skarstein ble nummer to på 5.10,28.

– Jeg har aldri rodd fortere enn det jeg har gjort her. Noen av konkurrentene sliter med skader. Det typisk at folk «tar seg tid» å være skadet etter en OL-sesong. Men når det er så få konkurranser og kun én distanse, spisser alle formen til de samme løpene. Det medfører at nivået på konkurransen her er god, svarer - en skadefri og frisk - Birgit Skarstein på spørsmål hvilke forventninger hun har til verdenscuppremieren.

PS! Paralympics i Pyeongchang arrangeres 9. til 18. mars 2018. OL samme sted går fra 9. til 25. februar.