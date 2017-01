Vraket Northug får ikke gå verdenscuprenn før VM-uttaket

Petter Northug (31) ønsket å gå helgens verdenscupsprint i Falun, slik at han fikk testet formen før VM. Det ønsket fikk han ikke innfridd.

Helgens verdenscuprunde i Falun er den siste internasjonale konkurransen før VM i Lahti går av stabelen i slutten av februar.

Og Petter Northug har på ingen måte hatt en optimal oppladning til mesterskapet, der han en tittelforsvarer på både femmila og sprinten.

Northug har ikke gått et verdenscuprenn siden han endte på 51. plass under 10 kilometeren i Lillehammer 3. desember.

Nå er han altså vraket fra helgens tropp.

Reserve

– Vi har hatt et svært vanskelig uttak til denne verdenscuphelgen, sier landslagssjef Vidar Løfshus. Utfordringen gjelder spesielt på herresiden da dette er den siste helgen med verdenscupkonkurranser for VM-kandidater før laget til VM til Lahti skal tas under NM på Lygna.

– På lørdagens sprint får vi stille med kun seks menn, understreker Løfshus. Det betyr at sterke navn som Pål Golberg (verdenscupleder sprint), Ola Vigen Hattestad og Petter Northug ikke er uttatt til dette rennet. Pål Golberg, som skal gå fellesstart søndag, er reserve til skøytesprinten. Petter Northug vil få muligheten på 30 km klassisk fellesstart dersom noen melder forfall, skriver skiforbundet i en pressemelding.

26. plass på Sjusjøen

31-åringens svake resultater kom som en følge av at han var overtrent, og han var også på besøk hos «Snåsamannen» for å få hjelp til å komme tilbake i toppform.

Lørdag endte trønderen på en skuffende 26. plass under et Norgescup-renn i Sjusjøen. Søndag endte han på 2. plass - bak kometen Johannes Høsflot Klæbo (20) i Uglarennet hjemme i Trondheim.

Petter Northug vant både sprinten og femmila under VM i Falun for to år siden. Derfor er han uansett kvalifisert for de distansene. Men Northug ønsker også å gå 30 kilometer skibytte,

– Vi har vært i dialog med både trener Tor-Arne Hetland og Vidar Løfshus og gitt klart uttrykk for at det er viktig for Petter å få gått sprint før mesterskapet, forteller Northugs trener, Stig Rune Kveen til TV 2.

Disse stiller for Norge:

Menn, sprint

Emil Iversen, Varden Meråker IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

30 km klassisk fellesstart

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Pål Golberg, Gol IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Emil Iversen, Varden Meråker IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Kvinner, sprint

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Harsem, Varden Meråker IL

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

15 km klassisk fellesstart

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Marthe Kristoffersen, IL Varden

Kathrine Harsem, IL Varden

Heidi Weng, IL i Bul