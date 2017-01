OBERSTDORF/TOBLACH (VG) Sergej Ustjugov (24) har banket alle i Tour de Ski til nå. Men han er overbevist om at resultatene i VM vil se annerledes ut.

– Petter Northug blir VM-kongen, sier han til VG på vei ut fra langrennsstadion i Oberstdorf.

– Hvorfor? spør vi.

– Hvorfor? Det er enkelt; han har vist i VM etter VM at han kan vinne tre-fire gull.

Ustjugov titter opp og smiler.

– Petter Northug er hjemme og forbereder seg til VM mens vi er her. Da kommer han for fullt. Det er han som er den beste skiløperen i verden, sier Ustjugov, som torsdag var på plass i kalde Toblach for å gjennomføre en treningsøkt før fredagens 10 kilometer. Det er meldt 12-15 minusgrader når herrene starter klokken 10.45.

Den norske langrennshelten er ikke med i Tour de Ski. Northug måtte ta fullstendig fri fra trening en periode, og er nå på vei tilbake. Men han rakk ikke Tour de Ski.

– Jeg håper at Sergej skjønner at VM er viktigere enn Tour de Ski, sier den russiske skipresidenten Jelena Välbe til nyhetsbyrået R-sport.

Ustjugov har imponert stort i Tour de Ski. Han har vunnet samtlige fire løp og virker tilsynelatende uslåelig. Selv er han ydmyk og tar ingenting for gitt.

På spørsmål om hvor mange minutter han trenger på Martin Johnsrud Sundby før den siste etappen, monsterbakken i Val di Fiemme, svarer han først «et par minutter» når VG spør, og så – foran et samlet norsk pressekorps – svarer han «fem minutter».

– Jeg har gått monsterbakken en gang før. Sånn sett vet jeg hva som venter meg i år. Men Tour de Ski er intensivt og tar mye krefter, sier russeren.

– Derfor gleder jeg til en fridag nå. Jeg tror det blir godt. På den forrige fridagen tenkte jeg at «vi kunne jo like gjerne ha gått i dag», men nå tror jeg det blir bra med litt hvile.

Ustjugov svarer et klart «nei» når VG spør om Tour de Ski allerede er vunnet.

– Nei, nei! Det venter tre tøffe løp. Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Jeg vet ikke hvordan jeg klarer å komme meg igjen.

– Hvordan er følelsen nå?

– At jeg er sliten, veldig sliten!

Martin Johnsrud Sundby var tilsynelatende i ferd med å ta inn forspranget til Sergej Ustjugov på gårsdagens 15 km. jaktstart. Nordmannen hadde fordelen av russerens rygg.

– Jeg var sikker på at han skulle ta meg igjen. Jeg bare ventet på det. Men så plutselig økte forspranget igjen. Og jeg klarte å ta meg sammen på slutten, sier Sergej Ustjugov, og svarer tålmodig på VGs spørsmål selv om det begynner å gå lang tid siden han gikk i mål - og ferden går videre til Toblach og rennet der fredag.

Martin Johnsrud Sundby har 37,2 sekunder å ta inn på Ustjugov før de tre siste etappene. Det er i realiteten bare disse to det står mellom. Alex Harvey er nummer tre og Dario Cologna nummer fire, men begge disse er mer enn minuttet bak russeren.