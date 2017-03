Ukjent Løfshus-avtale gjør ham til landslagssjef i to år til

I det stille har landslagssjef Vidar Løfshus forlenget avtalen med Norges Skiforbund.

I 2015 opplyste Norges Skiforbund at Vidar Løfshus hadde skrevet en ny treårsavtale. Dermed skulle neste sesong i utgangspunktet vært den siste landslagssjefen hadde kontraktsfestet, men VG får nå opplyst at avtalen er forlenget i det stille.

– Den ble automatisk fornyet i fjor. Vidar har kontrakt til våren 2019, forteller langrennssjef Torbjørn Skogstad.



Les også: Langrennssjefen overrasket over Northug-angrep: – Det er veldig synd

Begge parter var fornøyde

I papirene Løfshus signerte i 2015 sto det at avtalen ville forlenges hvis hverken han eller Norges Skiforbund informerte om at de ønsket å avslutte forholdet før 1. april i fjor, noe ingen gjorde.

Etter det VG forstår, er det ikke slik at det samme vil være tilfellet i år.

– Det viktigste for oss er at Vidar har vår tillit og at kontrakten hans går ut våren 2019, sier Skogstad.

Les også: Aukland om konflikten: – Svært problematisk

I konflikt med Northug

Skiforbundets støtteerklæring kommer i en periode hvor Løfshus har fått mye kritikk, blant annet av Petter Northug.

Sistnevntes manager, Are Sørum Langås, svarer slik konfrontert med landslagssjefens forlengelse:

– Det har jeg ingen kommentar til.

Northug har imidlertid gitt klart uttrykk for at han mener Løfshus bør fjernes som landslagssjef. Nå må han i utgangspunktet belage seg på to nye år under hans ledelse i stedet.

Les også: Northug om Løfshus: – Har tråkket opp sin egen grav