Tror Falun-faktoren kan gi Northug VM-gull

Petter Northug (31) deltar i Falun-helgen likevel. Det kan utgjøre forskjellen mellom VM-gull og ingenting, tror Frode Estil (44).

– En skiløper på Northugs nivå legger ganske detaljerte planer. Når han legger en plan om å gå i Falun, som han vil følge, så er det viktig for ham. Det er lettere å presse seg det lille ekstra i et verdenscuprenn enn i et testløp mot broren sin. Jeg tenker at når han har sagt at det er så viktig for ham, så tror jeg på det, sier Estil til VG.

Bakgrunn: Northug får likevel gå i Falun

– Kan denne gjennomkjøringen være utslagsgivende for om Northug tar VM-gull eller ikke?

– Man vet jo aldri. Når man kommer til et mesterskap og teller opp medaljene, så er det mange små faktorer som utgjør forskjellene. Dette kan være en av dem, sier Estil.

Les også: Svensk kommentator: – Alle er livredde for Northug

– Blir artig å se ham på TV igjen!

I utgangspunktet var ikke Northug tatt ut til verdenscuprennet i Falun, men etter at Didrik Tønseth måtte melde forfall på grunn av matforgiftning, så ble Northug hentet inn igjen som reserve. Men Estil forventer ikke stort av superstjernen på søndagens tremil.

– Jeg forventer ikke at han vinner i Falun, nei. Jeg tror han er veldig kynisk og bruker resten av tiden som oppkjøring til det store målet hans, som er VM, sier han og fortsetter:

– Jeg tenker at det er bra at han får lov til å gå likevel. Han har en helt spesiell posisjon i Langrenns-Norge, og det må man kanskje bare ta innover seg. Det blir artig å se ham på TV igjen!

Fått med deg denne? Langrennssjef trues etter Northug-vrakingen: – Det er tett på drapstrusler

GODT KJENT: Frode Estil (t.h.) og Petter Northug, her fra en nattcup i fotball i 2011. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

– Passer veldig bra for planen

Northug var tidlig torsdag ettermiddag ute på en rolig treningstur med lillebror Tomas og trener Stig Rune Kveen, som ringte VG opp igjen etter økten.

– Dette er selvfølgelig kjempepositivt. Da får Petter den gjennomkjøringen til helgen som han ønsket, og som han trenger i forberedelsene til det som skal skje senere i vinter. sier Kveen til VG.

Les mer: Kommentator mener Northug «pisser på skiledelser»

Etter Falun-vrakingen måtte de legge en kriseplan som innebar mye trening på trøndersk snø med brødrene Tomas og Even. Nå kan Northug gå tilbake til den opprinnelige planen.

– Det passer veldig bra for den planen Petter har for å komme i god VM-form. Det er veldig positivt at Petter får gå. Han ser frem til det, sier Kveen.

– Er det nok for Northug å gå tremilen? Dere ville jo gjerne gå sprinten.

– Han hadde selvfølgelig lyst til å gå sprinten også, men han tar til takke med å få gå på søndagen. Det er veldig gledelig.

Les også: Ustjugov: – Northug blir VM-kongen

Se hva langrennsekspert Fredrik Aukland mener om at Northug likevel får gå i Falun:

Vil gå flere VM-distanser

Som tittelforsvarer i sprinten og på femmilen er Northug forhåndsuttatt i de øvelsene. Men VM-kongen fra Falun er ute etter å gå flere renn under VM i Lahti.

– Det er vanskelig å rangere hvilke øvelser som er viktigst for ham å gå, men Petter har selvfølgelig lyst til å gå flere distanser enn de han er forhåndsuttatt i. Vi får se litt fremover, men det eneste som er sikkert, er at han ønsker å gå flere distanser.

– Regner dere tremilen med skibytte som hans beste disiplin?

– Det er en avveining som må tas etter hvert i forhold til hvor sterk Petter blir utover, men du har en sprintstafett som går dagen etter tremilen som nå er interessant. De fleste øvelser i VM er interessante for Petter hvis han er i form.

– Føler dere at han må på pallen for å sikre seg tremilsplass i VM?

– Nei, det har jeg ingen formening om. Det er andre som må avgjøre det, men helgen er et ledd i veien på å komme i god VM-form. Og så kommer NM, som vil gjøre godt for kroppen til Petter. Å komme i god VM-form er fokuset fremover, avslutter Kveen.