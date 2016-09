Treneren om Northug: – Skjerpet, fokusert og motivert

Gode nyheter noen måneder før ski-VM: Petter Northugs oppkjøring får «terningkast fem» av langrennsløperens egen trener.

Langrennsstjernen skal nå være en måned i Trøndelag før han reiser sørover igjen.

– Jeg ser en skjerpet, fokusert og motivert Petter som peiler seg inn mot VM. Det er en annen glød i ham nå enn i en mesterskapsfri sesong. Han er der han bør og må være på denne tiden av året. Grovt sett har han fått gjort alt vi planla, sier Stig Rune Kveen til NTB.

Northug har allerede tre høydeopphold bak seg siden i vår. Det neste (oktober i Val Senales) blir langt.

– Vi sikter mot fire uker da. I tillegg skal han ha to høydeopphold etter at snøsesongen kommer i gang. Vi er veldig trygge på dette. Petter responderer veldig bra på høydetrening, og det er viktig for ham.

Northug kommer da til å sette rekord i antall høydedøgn utenfor sesong.

Skånet

Noen få dagers lett sykdom er det eneste som har satt Northug utenfor i sommer.

– Jeg vil gi fem på terningen så langt. Det gjelder å ha litt å gå på, sier Kveen og ler.

Northug tok fire VM-gull i Falun i 2015. Det var sterkt med tanke på all turbulensen etter fyllekjøringen et snaut år tidligere.

Kveen vil ikke si noe om testresultatene i sommer, men det lyser gjennom at de har vært solide.

Northug går trolig et rulleskirenn i løpet av høsten.

– Til vinteren følger han opplegget som før. Det betyr å gå de fleste verdenscuprennene og Tour de Ski som oppkjøring til VM, sier Kveen.

Det blir også NM-deltakelse i Lygna (2. – 5. februar) på Northug. Den norske sesongstarten går med internasjonalt renn på Beitostølen 18. – 20. november.

Vinterens VM går i finske Lahti. Northug har 13 VM-gull fra før.