To Northug-kontrakter går ut: – Det blir en ny krig. Jeg gleder meg.

KRISTIANSAND (VG) Fremtiden er alt annet enn sikker for Petter Northug (31). Derfor forventer skistjernen knalltøffe forhandlinger om åtte måneder.

Han går nemlig inn i en sesong der han må levere sitt aller ypperste. Northug står uten både Coop- og landslagskontrakt fra og med våren 2018.

– Det blir en ny krig. Jeg gleder meg. Jeg kommer motivert til nye møter, sier Northug om konfliktnivået han forventer å møte om drøyt åtte måneder.

Han tar seg sjelden god tid til VG i dette intervjuet under Kristiansand Skifestival. Northug smiler nesten om kapp med solen som steker på Sørlandet, selv når samtalen peiler inn på det som handler om den videre karrieren.

Spent på forhandlingskortene



Skikongen fra Falun-VM tok en solid tredjeplass i sesongdebuten på Sørlandet og varsler at det er mer i vente når han reiser til Blinkfestivalen og Toppidrettsveka senere i sommer.

Men han er fullstendig klar over at det kommer langt viktigere renn til vinteren. Northug er nemlig nødt til å overbevise omgivelsene at han er nærmest uvurderlig og dermed god nok for både landslag og en eventuell fornyet Coop-avtale.

– Dette spørs nok veldig på min sesong. Vi får se. Det spørs hvordan den går sportslig og hva slags forhandlingskort jeg har når jeg sitter i en sånn forhandling. Så får vi ta det i mars, hvor sterke kort jeg har, sier han.

Northug passet på å benytte lørdagen i Kristiansund til å komme med noen stikk til langrennskompisenes lette bekledning:

Rolig siden høsten 2015



De steile frontene mellom forbundet og Northug har vært der helt siden han brøt ut av landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013. Men skikongen har sluppet de store konfliktene i flere år nå.

Grunnen er at han etter Falun-VM skrev under en langtidsavtale med Norges Skiforbund. Den lot ham kombinere privatavtalen med Coop – en direkte konkurrent til en av skiforbundets egne – og det å være landslagsløper i vinterhalvåret frem til etter OL i 2018.

Også Coop-avtalen varer til neste år og handelskjeden har allerede sagt at de er positive til forlengelse. Skiforbundet, ved langrennskomitéleder Torbjørn Skogstad, har sagt at det i utgangspunktet ikke kan kombineres med en landslagsavtale.

– Føler ikke jeg må klare noen ting



Det blir ikke bedre for Northug at landslagsmodell-utvalget fra 2016 markerte enda tydeligere at det i fremtiden ikke finnes noen Coop-åpning for Mosvik-ekspressen.

– Nei, jeg kjenner meg ikke presset. Jeg nyter presset. Jeg nyter det, gjentar Northug.

– Hva føler du at du må prestere for å komme i god posisjon?

– Jeg føler ikke jeg må klare noen ting, men hodet mitt er skrudd sammen sånn at når jeg først drar til OL, så er individuelt gull målet. Det er en av grunnene til at jeg reiser så lenge til høyden og gjør den jobben som må til, sier 31-åringen.

Kommer til å følge opp



Manager Are Sørum Langås sa for halvannen måned siden at han ikke hadde tenkt på forlengelse av Coop-avtalen.

VG har også spurt Norges Skiforbund hvorvidt de kommer til å ta kontakt med Northug før sesongen er over, og hva de har å si til skistjernens tanker om eventuelle forhandlinger neste år.

– Vi ønsker ikke å spekulere i media om Northugs fremtid på landslaget, men kommer til å følge opp mot ham uten at det er bestemt noe tidspunkt for når det skjer, sier Espen Graff.

Vil reise seg



Northug vil ikke gå så langt å si at han er mer motivert enn på lenge, tatt i betraktning at fjoråret ble en gedigen skuffelse etter at han gikk på en treningssmell etter et høydeopphold. Men han har blant annet vært 29 dager i høyden som en del av oppkjøringen. Et så langt opphold i tynnere luft er rekord for 31-åringen

– Jeg lyver hvis jeg sier at jeg er mer motivert enn jeg var før 2011, ja. Men jeg er motivert og det er klart, når man får et slag i ansiktet så vil man reise seg og komme tilbake igjen. Det er nok det som motiverer når man har hatt en sesong «helt off».

– Men er du inne i en OL-boble, hvor du for eksempel gir deg forbud mot å feste?

– Jeg lar Emil Iversen nyte det livet nå. Han feirer fallene sine i Lahti med sjampanje.

– Så det blir ikke sånn på deg?

– Jeg prøver å passe på gutta og gå foran som et godt eksempel jeg nå, sier Petter Northug og flirer godt.