Svensk kommentator om Northug-vrakingen: – Det kom som et sjokk

Expressen-kommentator Ludvig Holmberg skjønner ikke hvorfor Petter Northug er vraket til Falun-helgen. Likevel er svenskene «livredde» for nordmannen før VM.

– Det kom som et sjokk at han ble vraket, sier Holmberg til VG etter at det ble klart at Petter Northug ikke får gå verdenscuprenn i Falun til helgen.

– Jeg er veldig overrasket. Jeg trodde han kom til å gå i Falun, og skjønner ikke hvorfor de ikke tar ham ut. Man kan si at man ikke skal spesialbehandle ham og se på resultatene hans i vinter, men jeg tror det er verdt å spesialbehandle Northug inn mot et VM. Det burde være selvsagt å ta ham ut når han både vil og trenger det, sier han.

KOMMENTATOR: Ludvig Holmberg i Expressen. Foto: Geir Olsen , VG

– Vi avskriver ham aldri

Petter Northug er «småforbannet og skuffet» over å miste muligheten til å terpe sprintformen i et verdenscuprenn før VM i Lahti, som begynner 22. februar. Den svenske kommentatoren forstår 31-åringens reaksjon.

– Jeg skjønner at Petter er forbannet. Særlig når man vet hvordan han fungerer som menneske. Det var hans plan å gå i Falun. Når man ser på hvem som ellers er tatt ut på sprintlaget, så tror jeg at Petter – selv om han ikke er 100 prosent – er bedre enn alle sammen. Derfor begynner man å lure på hva som ligger bak dette, om det er noe personlig mellom skiledelsen og Petter, sier Holmberg.

Northug skremte ingen i løpet av sin comebackhelg, som endte med 26. plass i Norgescupen lørdag og andreplass av seks startende i Uglarennet søndag.

– Jeg tror generelt at vi i Sverge ler av Petter når vi ser at han blir nummer 26 i Norgescupen. Vi synes det er veldig morsomt, sier Holmberg.

– Men alle er livredde for Petter før VM, for vi vet hvor sterk han er. Vi ler av at han har problemer nå, men vi vet at han slår tilbake. Samtidig blir man litt usikker på hva som skjer, for han har kort tid på seg for å bli klar. Alt virker mer usikkert. Men vi svensker er veldig imponert av Petter, han har knust oss så mange ganger, så vi avskriver ham aldri, sier han.

– En liten hjelpende hånd

Aftonbladets kommentator Petra Thorén synes det er synd at Northug ikke kommer til Falun til helgen.

– Jeg vil gjerne se Petter i form til VM. Han er fantastisk og det er best for VM at han er i form. Denne vrakingen påvirker den opprinnelige planen hans, men vi får se om det påvirker sjansene hans i VM. Han må nok begynne å føle seg litt stresset, sier Thorén.

KOMMENTATOR: Petra Thorén i Aftonbladet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hun mener at det svenske skiforbundet aldri ville funnet på å gjøre noe lignende.

– Hvis Johan Olsson eller Marcus Olsson sagt at de virkelig trengte å gå et verdenscuprenn, så hadde de fått gjøre det uansett. Men så har vi ikke like mange skiløpere på det nivået. Det viser at det norske skiforbundet behandler Petter akkurat som de andre. At de som er best, får gå, sier Thorén.

– Det er alltid mange svensker som godter seg litt ekstra over norsk motgang, og Petter er en person som stikker seg ut og provoserer litt. Jeg tror de fleste ønsker å se Northug i form til VM, for han er en «showman». Man vil bare ikke at formen er så bra at han slår Calle (Halfvarsson) og de andre svenskene. Sånn sett gir det norske skiforbundet oss kanskje en liten hjelpende hånd, sier kommentatoren.