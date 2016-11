Spår brutal vinter for lillebror Northug

BEITOSTØLEN (VG) Tomas Northug (26) ble ikke funnet god nok for sprintlandslaget denne sesongen. Med nye vedtatte kvoteregler virker veien mot en ny VM-sprintfinale med storebror Petter lengre enn noen gang.

– Tomas er en veldig god skiløper. Men at veien blir knallhard er det ikke noen tvil om, sier Niklas Dyrhaug – en av Tomas Northugs gode venner – til VG.

– Tøffere enn han var forberedt på?

– Jeg tror han er veldig forberedt på det. Den veien er tøff. Men er du god nok så får du gå. Uavhengig av om du er på landslag eller ikke.

Brutale regler



Det har trolig aldri vært mindre fordelaktig å stå utenfor landslag som i år. Tomas Northug er en av dem som ble vraket etter sist sesong. Det skjedde ikke uten rabalder. Hvorvidt partene var enig eller uenig er irrelevant når en ny sesong står på trappene. En usedvanlig tøff sesong.

Husker du? Northug ut mot vraking av broren: – Vanskeligere når du har det etternavnet

Det internasjonale skiforbundets (FIS) nye kvoteregler er brutale sett med norske øyne. Mest utsatt er kanskje herrelaget i sprint. På det laget er det allerede seks løpere, mens flere fra allroundlaget – som Emil Iversen, Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby – kan være gode nok for sprintrenn i vinter.

Trener Arild Monsen blir nødt til å se bort ifra profilerte skistjerner når han tar ut lag til renn denne vinteren. Seks løpere får han med til hver sprintkonkurranse. Tallet har aldri vært lavere. Monsen mener selv han tidligere har kunnet ta ut minst ni utøvere til hver konkurranse.

Vanskelig å kvalifisere seg før nyttår



I årets regnestykke kan man i det minste plusse på regjerende verdenscupvinner Martin Johnsrud Sundby. Han har friplass frem til nyttår. Det samme har sprintlandslagets Martin Løwstrøm Nyenget. På grunn av sammenlagtseieren i Skancup har også han friplass.

– Jeg kan ende opp med å vrake hvem som helst, sier Monsen til VG.

Han forteller at flere norske utøvere utenfor landslaget har kontaktet ham. Beskjeden er følgende:

Du må prestere i Davos, Lahti, Toblach, Falun og under NM. Alle disse er ansett som uttaksrenn til sprintdistansen under VM i Finland i februar. Det er kun Davos-rennet som går før jul.

Artikkelen fortsetter under videoen

Dermed er «tidsvinduet» for at Tomas og Petter Northug skal kopiere brødrebragden fra Falun-VM – hvor de begge sto på start i sprintfinalen – svært kort.

– Jeg har ikke snakket med Tomas, men med Stig Rune Kveen (Team Northugs trener). Det nåløyet før jul er trangt. For de nasjonale sprinterne starter alvoret i Skandinavisk Cup i Lahti (VM-løypene) første helgen i januar. Den blir viktig for å komme seg med til Toblach helgen etterpå, sier sprinttreneren, som har tatt upopulære avgjørelser før.

Les også: Heidi Weng: Ble paranoid etter Johaug-saken

– Gjør jobben tøffere



BRØDREKLEM: Under ski-VM i Falun i 2015 gikk både Petter- og Tomas Northug til sprintfinalen. Petter vant og fikk en slik klem av lillebroren. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I Northug-leiren er de imidlertid offensive. Trener Kveen mener det blir tøft, men ikke umulig for mellomste bror Northug å kvalifisere seg til verdenscuprenn selv før jul.

– Siden Norge har mindre kvoter, og det faktum at Tomas ikke er på sprintlandslaget gjør jobben litt tøffere. Åpningshelgen på Beitostølen blir da i så måte ikke så viktig for Tomas, sier Kveen til VG.

Han tror Skandinavisk cup-rennet om en drøy uke i Gålå blir første mulighet til å slå seg inn på verdenscuplaget som skal gå renn på Lillehammer om to uker igjen.

– Går man fort disse helgene er veien videre til verdenscup mye kortere. Det blir da flere muligheter å kvalifisere seg mot Lahti-VM, sier en optimistisk Kveen, og slår fast at «Team Northug har som mål å vise seg frem» allerede denne Beitostølen-helgen».

Les også: Reagerer på Antidoping Norges Johaug-utspill: – Høyst unormalt

– Tøft for oss norske



Det virker i hvert fall som langrennsløperne på landslaget har tatt de nye strenge kvotereglene innover seg. I en VM-sesong blir det ekstra kniving i sprintsporet.

– Det er en større fordel enn noen gang å være på landslag når det skal gjøres uttak. Skal vi se det hele under ett, og med tanke på at det er VM, så er det ikke optimalt at vi har kniven på strupen helg etter helg. Det er tøft for oss norske, sier Emil Iversen til VG.

– Slik kvotene er nå så blir det knallhardt for alle. Kanskje spesielt for dem som står utenfor. Du må gå svinfort for å komme inn på laget. Og så må du prestere for å holde plassen også. De nye kvotene er brutale, sier Niklas Dyrhaug.