«Sølv-Calle» med frekt stafett-stikk før Northugs retur

FALUN (VG) Petter Northug (31) har vært så lenge borte fra skisporet at Calle Halfvarsson (27) har mistet frykten for ham. Svensken velger heller en duell med Mosvik-ekspressen fremfor Finn Hågen Krogh i en VM-stafett.

– Petter er et sikkert kort når han er i bra form. Man vet hva han er god for da, men nå i år har han ikke vist noen ting. Han må vise til noe om han skal gå stafett, sier Halfvarsson til VG, og smiler lurt.

– Jeg skjønner ikke hvordan man skal våge å kaste ham inn i det nå. Men for min del møter jeg heller Petter enn Finn, sier svensken.

Fem gull som ankermann



De to har utkjempet en rekke dueller. Northug har nemlig vært ankermann for Norge helt siden 2007-VM i Sapporo. Da rykket Northug fra både Russland og Sverige og leverte medalje av edleste valør til resten av lagkompisene.

Siden den gangen har 31-åringen plusset på ytterligere fire gull i samlingen sin (Liberec, Oslo, Val di Fiemme, Falun) på samme øvelse.

Først i Val di Fiemme 2013 byttet imidlertid svenskene på rekkefølgen i sitt stafettlag. Marcus Hellner måtte overlate ankeransvaret til en den gangen 24 år gammel Calle Halfvarsson. Svenskene øynet håp om gull.

Ydmyket Halfvarsson to ganger



Halfvarsson ledet inn mot oppløpet på sisteetappen, men Northug parkerte ham. Med 20 meter igjen til målstreken roet Northug ned før han slo armene ut, en slags gest som kunne tolkes i retning av at «dette var jo ikke akkurat så vanskelig».

I Falun for to år siden var det på nytt de to kamphanene som befant seg i begivenhetenes sentrum under stafetten. Northug tok denne gangen kommandoen før spurten startet, og gjentok bedriften i duell med den høyreiste svensken. Northug gjorde deretter en liten «hysje-gest» i retning det svenske publikummet.

– Vi får se når vi møtes de neste ukene hvem som er i best form. Jeg er klar for nye dueller, sa Northug lørdag.

«Sjefen selv»



Bakgrunnen for at Halfvarsson – to ganger sølvvinner på stafett på grunn av Northug – nå ikke har noe tro på sin tidligere overmann inn mot det kommende verdensmesterskapet er den skrale sesongen rivalen har hatt.

Northug konkurrerer for første gang på åtte uker når han spenner på seg skiene på Lugnet Skistadion i Falun søndag. Da skal han også møte Halfvarsson i sporet.

– Han har vært borte lenge nå og jeg vet ikke hva han gjort treningsmessig. Jeg har sett noen resultater i det siste og det har ikke gått kjempebra, sier svensken.

Konfrontert med Halfvarssons ønske om å møte Krogh i stedet for Northug er lørdagens beste nordmann på sprinten, Emil Iversen, forsiktig med å slå fast hva som er rett.

Han mener det kan være langt jevnere om en måned, dersom Northug får opp formen.

– Jeg tror begge de to kan være med å vippe en seier i vår favør. Det er betryggende for oss andre at vi har gode navn. Hvis «sjefen selv» ikke kommer i toppform så har vi Finn, sier Iversen.

Liker at Halfvarsson tar igjen



NRK-ekspert Torgeir Bjørn har fått med seg at Petter Northug allerede før han konkurrerer i Falun kritiserer Halfvarsson for sprint-taktikken under stafetten i Ulricehamn forrige helg.

– Det er bra Halfvarsson melder tilbake på Northug. Jeg tror det er krevende for Halfvarsson uansett hvem av de de han møter, sier Bjørn.

Han tror det viktigste for Petter Northug er å gå en hard tremil søndag.

– Og jeg er ikke opptatt av hva han gjør resultatmessig på denne tiden. Når han blir nummer 26 i Norgescupen på Sjusjøen betyr ikke det noe for meg. Han trengte to harde treningsøkter forrige helg og én hard tremil her. Det viktigste han gjør med tanke på VM er tremila i NM. Den må han nok vise seg frem for å få gå den distansen i VM, sier Bjørn.