Sliten Northug får ny frist til å melde seg på Touren

Norges Skiforbund presenterer Tour de Ski-troppen tirsdag. Men Petter Northug (30) har fått noen ekstra dager på å finne formen før han sier ja eller nei til Tour de Ski.

Mandag ble det kjent at trønderen fortsatt er et stykke unna formen etter treningssmellen i forbindelse med høydeoppholdet i Italia i november.

Mye tyder på at 30-åringen må stå over Tour de Ski for aller første gang.

Tirsdag kommer det norske uttaket. Der står etter det Trønder-Avisa forstår navnet til Petter Northug – men trolig med et kraftig spørsmålstegn bak.

Bestemmes om noen dager



Trener Stig Rune Kveen bekrefter at Northug trenger et par dager før han kan gi endelig svar på om han deltar eller ikke. Det får han av landslagssjef Vidar Løfshus.

– Avgjørelsen blir tatt i løpet av noen dager, bekrefter Løfshus overfor Trønder-Avisa mandag.

Northug sto over verdenscupåpningen i Ruka og avsluttet minitouren i Lillehammer etter to av tre renn. Etter den tid har han ikke gått et eneste skirenn, og er fortsatt ikke tilbake i full trening.

– Han må kjenne at kroppen er normal og pigg, og det må skje i løpet av et par dager, slik at han får lagt inn en treningsperiode for touren. Ellers har det liten hensikt å reise, sier Kveen.

