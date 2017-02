LYGNA (VG) Petter Northug (31) bekrefter nå at han har fått beskjed om at han er med i VM-troppen til Lahti.

Det gjør han i et intervju med TV2 fredag.

– Jeg har fått beskjed om at jeg er med i troppen. Jeg må prøve å roe ned de rundt meg og forklare til folk hvordan det fungerer. Det er en rolle som jeg trives godt i, sier Northug til TV 2.

Som regjerende verdensmester har han vært klar for sprint og femmila, men som en del av 12-mannstroppen er han også aktuell til de andre distansene.

Lillebror lei seg

Tomas Northug (26) var så lei seg etter at han falt i semifinalen at han vil vurdere å legge opp. Storebror Petter håper inderlig det ikke skjer. Han trenger broren frem mot OL.

Petter Northug viste et snev av gamle takter i kvartfinalen, men så var det nærmest bråstopp i NM-sprinten. Johannes Høsflot Klæbo (20) leverte en overbevisende finale og tok gullet.

Tomas Northug hadde håper å være med og kjempe om pallen, men han falt i semifinalen.

– Jeg skulle gjerne hatt med Tomas i finalen. Han burde vært der, han er så mye bedre enn meg i padling over lang tid som det blir her, sier storebror Northug - etter at han ble nummer fem på NM-sprinten.

Det var en tydelig lei seg mellomste bror Northug som måtte ta skiene under armen og vandre gjennom pressesonen der utøverne snakker med pressen.

Pappa skrek



VG sto ved siden av pappa John Northug da sønnen falt.

– Nei, nei, nei, skrek pappa John da sønnen falt.

Han trodde på finale og han trodde Tomas skulle bli beste sønn fredag.





– Men dumt å si det, man må stå på føttene, sier pappa Northug til VG.

En av verdens beste



Petter Northug trenger broren som treningspartner frem mot OL i Sør-Korea neste år.

– Han kjenner selv om han er nok motivert til å gjøre jobben. Sånn vi ser Tomas når han er på sitt beste, når han har akselerasjonen sin i bakkene, så er han en av verdens beste sprintere, sier Northug.

Brødrene ble historiske på sprintfinalen i VM i Falun for to år siden: Da de var to brødre sprintfinalen. Eldstebror vant. Mellomste bror kastet seg rundt Petter som gråt av glede.

– Det som kan redde ham er at det er klassisk sprint i OL. Jeg håper han finner motivasjon til å fortsette mot OL i alle fall, sier Petter Northug.

– Naturtalent

VG spør hvor viktig det er for ham at Tomas er med.

– Det er viktig. Det er viktig å ha med seg en som matcher en på trening. Når vi reiser og bor sammen på høydesamling i 28 dager på rad, da trenger man å ha med seg noen, svarer Northug.

– Hva kan du gjøre for å motivere ham?

– Han viser at selv om han hadde en trå start, så er han et naturtalent. Han har det giret som skal til for å være i verdenstoppen. Om han gjør ting riktig og er motivert, så er han der, svarer Petter.

Laber sesong



Brødrene Northug har hatt en litt laber sesong. Målet var å få alle tre til VM i Lahti. Nå blir det bare Petter som reiser til Lahti. Men under NM på Lygna viste alle at de har noe på gang nå. Yngstebror Even Northug ble nummer 15, og kom seg altså nesten til en semifinale.

Det er ingen som vet hvordan formen til Petter Northug egentlig er, men han sier selv han er der han skal være.

– Toppformen kommer om 21 dager, sa Northug.

VM starter 24. februar.

Skjeggete Northug: Skal slå Sundby på noe

Det er en veldig hårete Northug som viste seg i NM.

– Jeg skal prøve og slå Sundby på noe, og da blir det skjegget, sier Northug til VG.

– Er du fornøyd med skjegget?

– Nei, ikke fornøyd. Det skal bli langt, jeg barberte meg i gårmorges, så det kan bli bra det her, svarer Northug med et glimt i øyet.

– Du blir litt som Thomas Wassberg da?

– Det er mange skikonger som har hatt langt hår, svarer Northug.



Sprudlet litt



Northug skal bruke NM-helgen til å komme i VM-form, og selv om den opprinnelige planen var at han skulle stå over, så deltok han i dagens sprintkonkurranse.

Med 14. beste tid i proglogen var han klar for kvartfinale, og tok seg fint videre derfra med andreplass bak Brandsdal, og foran Pål Golberg. Det etter en spurt som minnet litt om den «gamle gode» Petter Northug.

– Det er første gang vi har sett det har sprudlet litt av Petter i vinter. Kanskje han på mirakuløst vis kan finne VM-formen. Han kommer veldig fint på slutten her, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

DAGENS MANN: Johannes Høsflot Klæbo jubler idet han passerer målstreken foran Sergej Ustjugov (t.v.). Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Men i semifinalen gikk det tyngre. Klæbo vant Northugs heat foran Brandsdal og Sergej Ustjugov - russeren som er med i NM-konkurransen for å finslipe VM-formen han også. Northug var 2,2 sekunder bak, men kom seg likevel til finale på tid.

Der var definitivt slutt på moroa for Northug. Han ble tidlig kjørt av i feltet, og havnet helt sist - 13,3 sekunder bak Klæbo. 20-åringen spurtet fra Ustjugov som tok andreplassen - uten å få medalje, naturlig nok. Den tok Eirik Brandsdal, mens Håvard Solås Taubøl endte på bronseplass.